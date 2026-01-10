scorecardresearch
 
UP: हरकेश हत्याकांड में बड़ा एक्शन, पुलिस ने दो इनामी बदमाशों को मारी गोली, मुठभेड़ के बाद हुआ गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में हरकेश हत्याकांड में फरार चल रहे 25-25 हजार के इनामी बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी. घायल अवस्था में उन्हें गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया. आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई. इलाज के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया.

दादरी पुलिस ने भेजा जेल.(Photo: Arun Tyagi/ITG)
ग्रेटर नोएडा में हुए हरकेश हत्याकांड में फरार चल रहे दो इनामी बदमाशों के साथ दादरी पुलिस की देर रात मुठभेड़ हो गई. मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया और उपचार के बाद जेल भेज दिया गया. दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था.

यह मुठभेड़ दादरी थाना क्षेत्र में जारचा की ओर जाने वाले रास्ते पर हुई. पुलिस को लोकल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना के जरिए बदमाशों की मौजूदगी की जानकारी मिली थी. घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में वे घायल हो गए.

हरकेश हत्याकांड से जुड़ा मामला

गिरफ्तार बदमाशों की पहचान अनुज निवासी ग्राम चक्रसेनपुर, थाना दादरी और सक्षम शर्मा निवासी ग्राम ऊंचा हमीरपुर, थाना जारचा के रूप में हुई है. दोनों हरकेश हत्याकांड में फरार चल रहे थे. पुलिस ने इनके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद की है.

यह मामला बीते रविवार रात का है, जब थाना दादरी क्षेत्र के ग्राम कैमराला निवासी हरकेश ग्रेटर नोएडा से अपने गांव लौट रहा था. गांव के पास गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में आधा दर्जन लोगों ने हरकेश और उसके दोस्त मोहित के साथ बेरहमी से मारपीट की.

लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या

आरोपियों ने लाठी-डंडों से दोनों को बुरी तरह पीटा, जिससे हरकेश गंभीर रूप से घायल हो गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि मोहित गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हुआ. घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे.

परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने पांच नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. जांच के दौरान पुलिस ने चार आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि अनुज और सक्षम फरार चल रहे थे.

पुलिस की कार्रवाई और बयान

फरार आरोपियों पर पुलिस ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था. एडीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि दोनों की गिरफ्तारी के साथ इस हत्याकांड में शामिल सभी छह बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. इनमें से चार बदमाशों को मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया है.

उन्होंने बताया कि पकड़े गए दोनों बदमाशों का आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

---- समाप्त ----
