scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सोसाइटी की लिफ्ट में चेन स्नैचिंग की कोशिश, CCTV में कैद हुई डरा देने वाली घटना

उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एक हाईराइज सोसायटी में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. लिफ्ट के अंदर 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला से चेन स्नेचिंग की कोशिश ने सोसायटीवासियों को दहशत में डाल दिया है. दिनदहाड़े हुई इस घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी है और आरोपी की तलाश की जा रही है.

Advertisement
X
सोसाइटी की लिफ्ट में चेन स्नैचिंग की कोशिश, सामने आया वीडियो (Photo: ITG)
सोसाइटी की लिफ्ट में चेन स्नैचिंग की कोशिश, सामने आया वीडियो (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ला रेजिडेंसी सोसायटी में बुजुर्ग महिला से चेन स्नेचिंग का प्रयास करने की घटना सामने आई है गुरुवार शाम 5 बजे 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में सवार होकर अपने फ्लैट जा रही थी. इसी दौरान हेलमेट पहने एक युवक भी लिफ्ट में घुस गया और महिला की सोने की चेन छीनने का प्रयास किया. अचानक हुए हमले से घबराई बुजुर्ग महिला ने शोर मचाया तो आरोपी मौके से भाग निकला. महिला ने अपने फ्लैट में पहुंचकर परिवार के लोग को घटना की जानकारी दी है. घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है. वहीं, घटना के बाद से बुजुर्ग महिला सदमे में है.

लिफ्ट में घुसकर चेन झपटने की कोशिश

ला रेजिडेंसी सोसायटी में बुजुर्ग भारती जानी परिवार के साथ रहती है. परिवार के लोगों ने बताया कि गुरुवार की शाम महिला पार्क से टहलने के बाद अपने घर आ रही थी. जैसे ही वह टावर की लिफ्ट में सवार हुई. इसी बीच पीछे से आए हेलमेट पहने हुए एक बदमाश ने उनके गले से चेन झपटने की कोशिश की. महिला के चिल्लाने पर बदमाश डर की वजह से वहां से भाग निकला.

सम्बंधित ख़बरें

गाजियाबाद में मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार. (Photo: Screengrab)
गाजियाबाद में एनकाउंटर... गोली लगने से घायल बदमाश बोला- मुझे माफ कर दो बाबूजी
दिल्ली में चेन स्नैचर्स ने तमिलनाडु सांसद आर. सुधा की गोल्ड चेन छीन ली. (File Photo)
'स्कूटी पर था, हेलमेट पहने था...', संसद के पास चेन स्नैचिंग की शिकार महिला सांसद ने क्या-क्या बताया
निवेश का फॉर्मूला: कम बजट और बड़ा मुनाफा
सिद्धार्थ विहार या नोएडा एक्सटेंशन, 'मोटा मुनाफा' कमाने के लिए कौन है नंबर 1
Fog in Delhi-NCR (File Photo-PTI)
नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की स्पीड लिमिट तय, पढ़ें ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी
गुरुग्राम बना लग्जरी मार्केट का हब
मिडिल-क्लास हो या अल्ट्रा-रिच, क्यों हर कोई गुरुग्राम और नोएडा में खरीद रहा है घर

सोसाइटी में डर का माहौल

आसपास के लोग इकट्ठा होने पर बदमाश मौका पाकर सोसाइटी से बाहर निकल गया. महिला के बेटे ने बताया कि सोसाइटी में अंदर घुसकर इस तरह की घटना से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है. उधर सोसाइटी के लोगों ने इस घटना को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Advertisement

सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही या मिलीभगत?

सोसायटी के निवासियों का आरोप है कि सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही के चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं. लोगों का कहना है कि गेट पर आने-जाने वालों की सही तरीके से जांच नहीं की जाती और न ही सीसीटीवी मॉनिटरिंग पर ध्यान दिया जा रहा है. कुछ लोगों ने सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी. 

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement