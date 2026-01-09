सोसाइटी की लिफ्ट में चेन स्नैचिंग की कोशिश, CCTV में कैद हुई डरा देने वाली घटना

उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की ला रेजिडेंसी सोसायटी में बुजुर्ग महिला से चेन स्नेचिंग का प्रयास करने की घटना सामने आई है गुरुवार शाम 5 बजे 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में सवार होकर अपने फ्लैट जा रही थी. इसी दौरान हेलमेट पहने एक युवक भी लिफ्ट में घुस गया और महिला की सोने की चेन छीनने का प्रयास किया. अचानक हुए हमले से घबराई बुजुर्ग महिला ने शोर मचाया तो आरोपी मौके से भाग निकला. महिला ने अपने फ्लैट में पहुंचकर परिवार के लोग को घटना की जानकारी दी है. घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है. वहीं, घटना के बाद से बुजुर्ग महिला सदमे में है.

लिफ्ट में घुसकर चेन झपटने की कोशिश

ला रेजिडेंसी सोसायटी में बुजुर्ग भारती जानी परिवार के साथ रहती है. परिवार के लोगों ने बताया कि गुरुवार की शाम महिला पार्क से टहलने के बाद अपने घर आ रही थी. जैसे ही वह टावर की लिफ्ट में सवार हुई. इसी बीच पीछे से आए हेलमेट पहने हुए एक बदमाश ने उनके गले से चेन झपटने की कोशिश की. महिला के चिल्लाने पर बदमाश डर की वजह से वहां से भाग निकला.

सोसाइटी में डर का माहौल

आसपास के लोग इकट्ठा होने पर बदमाश मौका पाकर सोसाइटी से बाहर निकल गया. महिला के बेटे ने बताया कि सोसाइटी में अंदर घुसकर इस तरह की घटना से लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया है. उधर सोसाइटी के लोगों ने इस घटना को लेकर काफी नाराजगी जाहिर की है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही या मिलीभगत?

सोसायटी के निवासियों का आरोप है कि सिक्योरिटी गार्ड की लापरवाही के चलते ऐसी घटनाएं हो रही हैं. लोगों का कहना है कि गेट पर आने-जाने वालों की सही तरीके से जांच नहीं की जाती और न ही सीसीटीवी मॉनिटरिंग पर ध्यान दिया जा रहा है. कुछ लोगों ने सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत की भी आशंका जताई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी.

