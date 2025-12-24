scorecardresearch
 
पढ़ाई से तंग आ चुका हूं...,हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका मिला छात्र का शव

ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क स्थित एक कॉलेज में बीटेक छात्र का शव मंगलवार को हॉस्टल के कमरे में मिला. छात्र मूल रूप से बिहार के गया का रहने वाला था. कमरे से मिले नोट में पढ़ाई के दबाव का जिक्र है. पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

पढ़ाई से तंग आ चुका हूं..., फंदे से लटका मिला छात्र का शव (Photo: Representational Image)
उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क स्थित एक कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रहे छात्र द्वारा खुदकुशी करने का मामला सामने आया है .छात्र का शव मंगलवार को हॉस्टल में उसके कमरे में फंदे से लटका मिला है.पुलिस को छात्र के कमरे से सुसाइड नोट बरामद हुआ है.पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मूल रूप से गया, बिहार का रहने वाला आकाशदीप नॉलेज पार्क के कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई कर रहा था.छात्र नॉलेज पार्क स्थित एक हॉस्टल में रहता था.पुलिस के मुताबिक आकाशदीप ने मंगलवार को अपने हॉस्टल के कमरे में गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली.पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे से सुसाइड नोट बरामद किया.

सुसाइड नोट में छात्र ने लिखा है कि वह पढ़ाई से परेशान आ चुका है.तनाव में आकर खुदकुशी कर रहा है.इसमें किसी का कोई दोष नहीं है.पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी है. थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है.जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

