ग्रेटर नोएडा: जीजा-साली ने खाया जहर, सड़क किनारे मिले बेहोश, ये वजह आई सामने

ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में जीजा और साली ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली. दोनों सड़क किनारे बेहोश मिले थे. अस्पताल ले जाने पर युवती और युवक दोनों की मौत हो गई. परिजनों ने कोई कार्रवाई नहीं चाही, जिसके बाद पुलिस ने शव उन्हें सौंप दिए.

जीजा- साली ने किया सुसाइड (File Photo: ITG)
ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. जीटी रोड के धूममानिकपुर बाइपास के पास सड़क किनारे जीजा और साली ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

जानकारी के अनुसार युवती की मौत बादलपुर के सरकारी अस्पताल में हो गई, जबकि युवक की हालत गंभीर होने पर उसे ग्रेटर नोएडा के अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. पुलिस ने दोनों शवों का पंचायतनामा भरकर परिजनों को सौंप दिया है. मामले की जांच जारी है.

अस्पताल में इलाज के दौरान जीजा साली की मौत

बादलपुर थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि मृतक युवक आशीष 32 वर्ष गाजियाबाद जनपद के उजैडा गांव का रहने वाला था और अपने परिवार के साथ रहता था. युवती अंशिका 19 वर्ष मेरठ के गांव पथौली की रहने वाली थी, जो रिश्ते में आशीष की साली लगती थी. दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था.

बताया गया कि बुधवार को दोनों अपने अपने घर से आगे पीछे निकले थे. गाजियाबाद पहुंचने के बाद शाम हो गई और किसी तरह वे बादलपुर थाना क्षेत्र के जीटी रोड धूममानिकपुर बाइपास तक पहुंचे. यहां किसी बात को लेकर दोनों के बीच अनबन हो गई. इसके बाद दोनों ने जहर खा लिया और सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़े.

आपसी अनबन के बाद जहर खाने की आशंका

आसपास के लोगों ने जब दोनों को सड़क किनारे पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दोनों को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया. परिजनों ने पुलिस को किसी तरह की कार्रवाई के लिए कोई शिकायत नहीं दी. इसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

