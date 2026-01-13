scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गोरखपुर महोत्सव: भोजपुरी स्टार पवन सिंह के शो में बेकाबू हुई भीड़, पुलिस ने भांजी लाठियां, टूटीं दर्जनों कुर्सियां

गोरखपुर महोत्सव में पवन सिंह के कार्यक्रम के दौरान भारी हंगामा हो गया. 12 जनवरी की रात उनके जन्मदिन का केक कटते ही भीड़ बेकाबू हो गई, जिसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. इस भगदड़ में कई लोग चोटिल हुए और दर्जनों कुर्सियां टूट गईं, जिससे पूरी व्यवस्था चरमरा गई.

Advertisement
X
पवन सिंह के शो में बवाल के बाद का मंजर (Photo- Screengrab)
पवन सिंह के शो में बवाल के बाद का मंजर (Photo- Screengrab)

गोरखपुर महोत्सव में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के परफार्मेंस के दौरान बर्थडे केक काटने के बाद भीड़ बेकाबू हो गई. हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ीं. भगदड़ में कई लोग चोटिल हो गए. दर्जनों कुर्सियां टूट गईं. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 

आपको बता दें कि गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन 12 जनवरी की रात पवन सिंह की परफॉर्मेंस थी. उनके साथ मंच पर अभिनेता व सांसद रवि किशन भी मौजूद थे. इसी दौरान पवन के जन्मदिन का केक काटने के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई. पुलिस ने लाठियां भांजकर भीड़ को तितर-बितर किया.

इन सबके बीच वहां भगदड़ का माहौल हो गया और लोग इधर-उधर भागने लगे. कुर्सियां भी चलीं. कई कुर्सियां टूट भी गईं. भागने के दौरान लोग एक दूसरे पर गिरने लगे. जिसके चलते पंडाल में मौजूद महिलाओं और बच्चों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी. पूरी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई.  

सम्बंधित ख़बरें

manoj Tiwari pawan singh
'मैं ड्राइवर था, 3 साल...', मनोज तिवारी को याद आए मुश्किल दिन, पवन सिंह ने देखी गरीबी
Pawan and Jyoti
Jyoti Singh अपने पति Pawan Singh के साथ रहना चाहती हैं!
Pawan singh, jyoti singh, bihar election, oath
टूटने की कगार पर पवन सिंह की शादी, दर्द में ज्योति सिंह के पिता, बोले- भगवान...
Pawan and Jyoti
Pawan Singh संग Mahima को देख भड़की Jyoti Singh!
Khesari On Pawan
Khesari Lal Yadav ने Pawan Singh के लिए मजे!

आपको बता दें कि 11 जनवरी से तीन दिवसीय गोरखपुर महोत्सव शुरू हुआ है. आज यानी 13 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 से 4 बजे के बीच समापन के मुख्य समारोह में लोगों को संबोधित करेंगे. इसके बाद रात में बॉलीवुड नाइट में मशहूर सिंगर बादशाह अपनी परफॉर्मेंस देंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement