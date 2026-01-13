गोरखपुर महोत्सव: भोजपुरी स्टार पवन सिंह के शो में बेकाबू हुई भीड़, पुलिस ने भांजी लाठियां, टूटीं दर्जनों कुर्सियां

गोरखपुर महोत्सव में भोजपुरी स्टार पवन सिंह के परफार्मेंस के दौरान बर्थडे केक काटने के बाद भीड़ बेकाबू हो गई. हालात काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ीं. भगदड़ में कई लोग चोटिल हो गए. दर्जनों कुर्सियां टूट गईं. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आपको बता दें कि गोरखपुर महोत्सव के दूसरे दिन 12 जनवरी की रात पवन सिंह की परफॉर्मेंस थी. उनके साथ मंच पर अभिनेता व सांसद रवि किशन भी मौजूद थे. इसी दौरान पवन के जन्मदिन का केक काटने के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई. पुलिस ने लाठियां भांजकर भीड़ को तितर-बितर किया.

इन सबके बीच वहां भगदड़ का माहौल हो गया और लोग इधर-उधर भागने लगे. कुर्सियां भी चलीं. कई कुर्सियां टूट भी गईं. भागने के दौरान लोग एक दूसरे पर गिरने लगे. जिसके चलते पंडाल में मौजूद महिलाओं और बच्चों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी. पूरी व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई.

आपको बता दें कि 11 जनवरी से तीन दिवसीय गोरखपुर महोत्सव शुरू हुआ है. आज यानी 13 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर 3 से 4 बजे के बीच समापन के मुख्य समारोह में लोगों को संबोधित करेंगे. इसके बाद रात में बॉलीवुड नाइट में मशहूर सिंगर बादशाह अपनी परफॉर्मेंस देंगे.

