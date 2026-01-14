scorecardresearch
 
गोंडा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन पाइप पर दौड़ते दिखे चूहे, वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप

गोंडा के मेडिकल कॉलेज से जुड़े जिला अस्पताल के ऑर्थो वार्ड का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन पाइप पर चूहे दौड़ते दिख रहे हैं. वीडियो सामने आते ही अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया. मेडिकल सुप्रिटेंडेंट ने जांच कमेटी गठित कर कार्रवाई का भरोसा दिया है.

अस्पताल में चूहों का आतंक (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मेडिकल कॉलेज से जुड़े जिला अस्पताल के ऑर्थो वार्ड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वार्ड के अंदर लगी ऑक्सीजन पाइप लाइन पर चूहे दौड़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं. वीडियो वायरल होते ही अस्पताल प्रशासन में अफरा-तफरी मच गई और तत्काल जांच के आदेश दे दिए गए.

यह जिला अस्पताल करीब 45 लाख की आबादी वाले गोंडा जिले का प्रमुख अस्पताल है. मरीजों और उनके तीमारदारों का कहना है कि ऑर्थो वार्ड में नन्हे चूहों की संख्या काफी ज्यादा है. हालांकि अब तक किसी मरीज को चूहों से नुकसान पहुंचने की बात सामने नहीं आई है. भर्ती मरीज नसीम और तीमारदार कमलेश शुक्ला ने भी वार्ड में चूहों की मौजूदगी की पुष्टि की है.

अस्पताल में चूहे मिलने से मचा हड़कंप

मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉ डीएन सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो को गंभीरता से लिया गया है. पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि अस्पताल की बिल्डिंग करीब 75 साल पुरानी है और इसके रिनोवेशन के लिए काम अलॉट हो चुका है.

चूहों को पकड़ने के लिए ग्लू बोर्ड लगाया

डॉ डीएन सिंह ने यह भी बताया कि वार्डों में बने रैट होल को भरवाया गया है और चूहों को पकड़ने के लिए ग्लू बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिनमें कुछ चूहे चिपके हुए भी मिले हैं. उन्होंने मरीजों और तीमारदारों से अपील की है कि वार्ड में खाने-पीने की चीजें इधर-उधर न गिराएं, ताकि चूहों की समस्या पर नियंत्रण रखा जा सके.

