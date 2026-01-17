पहले ऑक्सीजन पाइप पर चूहे, अब मरीजों के बेड पर कुत्ते... गोंडा जिला अस्पताल का वीडियो वायरल

उत्तर प्रदेश के गोंडा मेडिकल कॉलेज से जुड़े जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का मामला अभी थमा भी नहीं था कि एक बार फिर चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस बार अस्पताल के एक वार्ड में खाली पड़े बेड पर तीन कुत्तों के लेटे होने का वीडियो सामने आया है. हैरानी की बात यह है कि उसी वार्ड में कई मरीज अपने-अपने बेड पर भर्ती दिखाई दे रहे हैं.

दरअसल, यह वीडियो किसी अज्ञात व्यक्ति ने बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. इससे पहले इसी अस्पताल के एक वार्ड में ऑक्सीजन पाइप पर चूहों के दौड़ने का वीडियो भी वायरल हुआ था. लगातार दो वीडियो सामने आने के बाद जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

वायरल वीडियो में अस्पताल की बदहाली

वायरल वीडियो में वीडियो बनाने वाला स्थानीय बोली में कहता सुनाई दे रहा है कि 'ई कुकुर बिलार हमारे जिला अस्पताल के माहौल है. पेशेंट लोग लेटा है और कुकुर बिलार बेड पर पड़े हैं'. वीडियो में अस्पताल की बदहाल स्थिति को लेकर नाराजगी भी साफ दिखाई दे रही है. हालांकि, 'आजतक' इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर रही है.

बताया जा रहा है कि कुत्तों वाला यह वीडियो उसी दिन का है, जिस दिन चूहों के ऑक्सीजन पाइप पर दौड़ने वाला वीडियो वायरल हुआ था. इन घटनाओं ने न सिर्फ अस्पताल प्रशासन बल्कि पूरे सिस्टम की लापरवाही को उजागर कर दिया है.

जांच के बाद चार कर्मचारियों पर कार्रवाई

मामले को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. धनंजय सिंह कोटास्थाने ने दोनों वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और जांच करवाई. जांच के बाद ऑर्थो वार्ड की स्टाफ नर्स इंचार्ज, दो ड्यूटी नर्स और एक वार्ड बॉय को सस्पेंड कर दिया गया है.

प्रिंसिपल ने बताया कि अस्पताल से जुड़ी एजेंसियों को भी कड़ी चेतावनी दी गई है. उन्होंने साफ कहा है कि अगर भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा सामने आई तो संबंधित एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.

नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप

डॉ. कोटास्थाने ने बताया कि अस्पताल परिसर में अक्सर आवारा जानवरों की समस्या बनी रहती है. इसके लिए नगर पालिका को कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी वजह है, जिससे अस्पताल में कुत्ते और अन्य जानवर घूमते रहते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग काफी जर्जर हालत में है और इसका रिनोवेशन जरूरी है. इसी कारण व्यवस्थाओं में दिक्कतें आ रही हैं.

15 दिनों में नई बिल्डिंग में शिफ्ट होंगे वार्ड

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि हालात को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि अगले 15 दिनों के भीतर सभी ओपीडी और कुछ वार्डों को नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाएगा. इससे मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी.

गौरतलब है कि चूहों का वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन भी जिला अस्पताल पहुंची थीं और निरीक्षण के दौरान नई बिल्डिंग में वार्ड और ओपीडी शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे. फिलहाल, लगातार सामने आ रहे इन वीडियो ने गोंडा जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है.

