लव मैरिज की जिद पर बेटी की करंट लगाकर हत्या, पिता-भाई ने हादसा दिखाने की रची साजिश

गोंडा में ऑनर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां प्रेम विवाह की इच्छा जताने पर युवती की हत्या करने का आरोप पिता और भाई पर लगा है. पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोप है कि युवती को करंट लगाकर मारने के बाद घटना को हादसा दिखाने की कोशिश की गई थी.

साजिश रचकर पिता ने की बेटी की हत्या (Photo: Representational )
साजिश रचकर पिता ने की बेटी की हत्या (Photo: Representational )

उत्तर प्रदेश के गोंडा में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां 19 साल युवती की उसके पिता और भाई ने हत्या कर दी. आरोप है कि युवती अपने दूर के रिश्तेदार से शादी करना चाहती थी, जिसका परिवार विरोध कर रहा था.

प्रेम विवाह करना चाहती थी बेटी

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि घटना थोरहंस गांव की है. पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि शुक्रवार को युवती की घर में करंट लगने से मौत की सूचना मिली थी. इसी बीच डायल-112 पर कॉल कर हत्या की आशंका जताई गई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वॉड की मदद से तकनीकी जांच भी की गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के आधार पर युवती के पिता चंद्र प्रकाश और भाई राहुल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

पिता-भाई ने करंट देकर ली बेटी की जान

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि युवती परमेश्वर पाठक नामक युवक से शादी करना चाहती थी, जो उनका दूर का रिश्तेदार था. पुलिस के मुताबिक 30 जनवरी को जब युवती घर छोड़ने की तैयारी कर रही थी, तब पिता और भाई ने उसे कमरे में बंद कर दिया. आरोप है कि उन्होंने उसके हाथ-पैर बांधकर मुंह दबाया और फिर बिजली के तार से करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी.

बताया जा रहा है कि आरोपियों ने घटना को हादसा दिखाने के लिए पास में इस्त्री मशीन रख दी थी, लेकिन जांच में सच्चाई सामने आ गई. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर मफलर, दुपट्टा और मोबाइल फोन समेत कई अहम सबूत बरामद किए हैं.

 

