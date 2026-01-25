scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

UP: गोंडा कोर्ट का फैसला, नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में 2 को उम्रकैद

यूपी के गोंडा में नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 2 व्यक्तियों को दोषी ठहराया है और उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके अलावा दोनों पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

Advertisement
X
गोंडा कोर्ट ने 2 को सुनाई उम्रकैद की सजा. (Photo: Representational )
गोंडा कोर्ट ने 2 को सुनाई उम्रकैद की सजा. (Photo: Representational )

यूपी के गोंडा में जिला सरकारी वकील (क्रिमिनल) बसंत शुक्ला ने शनिवार को बताया कि अदालत ने एक नाबालिग लड़की के गैंगरेप के मामले में दो लोगों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है. एक एजेंसी के मुताबिक अदालत ने दोनों पर 60000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. शुक्ला ने बताया कि यह मामला 20 अगस्त, 2022 का है. जब एक महिला ने वज़ीरगंज पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें आरोप लगाया गया था कि दुर्गेश और रामासरे ने उसकी नाबालिग बेटी का रेप किया है.

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपों को सच पाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. तत्कालीन सर्कल ऑफिसर संसार सिंह राठी ने 2 दिसंबर, 2023 को अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. DGC (क्रिमिनल) ने बताया कि अतिरिक्त जिला जज (POCSO) निर्भय प्रकाश ने शनिवार को दोनों आरोपियों, दुर्गेश उर्फ ​​बंठे चौहान और रामासरे उर्फ ​​सरऊ पाल को दोषी ठहराया. ऐसे में दोनों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है.

यह भी पढ़ें: अपने नाम के साथ कौन लिख सकता है डॉक्टर... हाई कोर्ट ने MBBS होल्डर्स को झटका देते हुए सुनाया बड़ा फैसला

सम्बंधित ख़बरें

दीपक कुमार जायसवाल बने संभल के नए सीजेएम. (File Photo: ITG)
दीपक कुमार जायसवाल बने संभल के नए CJM... हाईकोर्ट ने जारी की नई तबादला सूची
दिल्ली की अदालत में SGACC के खिलाफ कुत्तों की रिहाई को लेकर सुनवाई (Photo: PTI)
कुत्ते क्यों नहीं लौटाए? संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना
यूपी दिवस पर मोदी-शाह ने दिया बड़ा संदेश (Photo: ITG)
यूपी दिवस पर PM मोदी का भावुक पत्र, CM योगी ने जताया आभार, अमित शाह बोले- डबल इंजन से बना ब्रेक-थ्रू स्टेट
शकील अहमद ने राहुल गांधी पर लगाए आरोप (Photo: PTI)
'वो डरपोक, तानाशाह और इनसिक्योर...', राहुल पर पूर्व कांग्रेसी नेता ने निकाली भड़ास
जेल पहुंचा मास्टरमाइंड इमरान (Photo: ITG)
सलाखों के पीछे 'जिम जिहाद' का मास्टरमाइंड इमरान, फोन में मिली थी 50 महिलाओं की तस्वीरें

इसके अलावा दोनों पर 60000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इससे पहले प्रतापगढ़ जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति को एक दलित नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने और रेप की कोशिश करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई  थी और जुर्माना भी लगाया था.

Advertisement

एडिशनल सेशंस जज (POCSO एक्ट) पारुल वर्मा ने बुधवार को दोषी सत्यम पाल को इस मामले में दोषी ठहराते हुए सज़ा सुनाई. स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर निर्भय सिंह ने गुरुवार को बताया कि यह मामला एक शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था. जिसमें आरोप लगाया गया था कि 5 दिसंबर, 2024 को आरोपी ने शिकायतकर्ता की सात साल की बेटी पर हमला किया. उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और रेप की कोशिश की.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    दिल्ली मौसम लाइव
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement