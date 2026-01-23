बिजनौर: नहाने गई छात्रा की बाथरूम में ही थमी सांसें, गीजर की जहरीली गैस ने ली जान, चीखने तक का नहीं मिला मौका

यूपी के बिजनौर में गीजर से निकली जहरीली गैस के कारण 12वीं कक्षा की छात्रा की जान चली गई. छात्रा बाथरूम में नहाने के लिए गई थी लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी. घरवालों के आवाज देने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला. आखिर में दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का मंजर देख परिजन सिहर गए.

पूरा मामला जिले के मंडावली थाना क्षेत्र के भागूवाला गांव का है. यहां बाथरूम में स्नान के दौरान गीजर गैस हादसा इतना तेज हुआ कि छात्रा को मदद के लिए आवाज लगाने तक का मौका नहीं मिल सका. आखिरकार उसकी मौत हो गई. घटना से परिवार में चीख-पुकार मच गई.

जानकारी के अनुसार, भागूवाला निवासी शाकिर की 17 वर्षीय पुत्री शुभाना कक्षा-12 की छात्रा थी. बुधवार को वह स्कूल से घर लौटी और दोपहर करीब 3:30 बजे स्नान करने के लिए बाथरूम में गई. बाथरूम में गैस से चलने वाला गीजर लगा हुआ था. आशंका है कि बंद बाथरूम में गैस फैलने से शुभाना का दम घुट गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी.

काफी देर तक जब शुभाना बाहर नहीं निकली तो परिजनों को चिंता हुई. उन्होंने कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. अनहोनी की आशंका पर परिजनों ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा, जहां शुभाना बेहोशी की हालत में पड़ी मिली. आनन-फानन में उसे मंडावली के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. वहीं, शुभाना के निधन की खबर से गांव में भी शोक की लहर दौड़ गई. उधर, मृतका के कॉलेज में गुरुवार को शोक सभा आयोजित की गई. कॉलेज प्रबंधन ने श्रद्धांजलि देने के बाद स्कूल में अवकाश घोषित कर दिया. शिक्षकों ने बताया कि शुभाना पढ़ाई में बेहद होनहार और अनुशासित छात्रा थी. उसकी असमय मृत्यु से स्कूल परिवार भी गहरे सदमे में है.

