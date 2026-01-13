scorecardresearch
 
UP: बदमाशों का एनकाउंटर करने वाली महिला दारोगा रिश्वत लेते गिरफ्तार, मांगे थे 1 लाख रुपये

गाजियाबाद में नवरात्रि के दिन एनकाउंटर करने वाली महिला पुलिस टीम का हिस्सा रहीं महिला दारोगा भुवनेश्वरी को एंटी करप्शन टीम ने ₹45 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. दहेज उत्पीड़न मामले में राहत दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी जा रही थी. गिरफ्तारी के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है.

महिला दारोगा भुवनेश्वरी गिरफ्तार (Photo: Mayank Gaur/ITG)
गाजियाबाद में नवरात्रों के पहले दिन बदमाश के एनकाउंटर के बाद चर्चा में आई महिला पुलिस टीम की सदस्य महिला दारोगा भुवनेश्वरी अब रिश्वत कांड में गिरफ्तार हो गई हैं. एंटी करप्शन टीम ने साहिबाबाद महिला थाने की रिपोर्टिंग चौकी पर कार्रवाई करते हुए महिला दरोगा को ₹45 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया.

यह मामला दहेज उत्पीड़न से जुड़ा बताया जा रहा है. आरोप है कि केस में परिवार के अन्य सदस्यों के नाम न जोड़े जाने और राहत दिलाने के नाम पर महिला दरोगा द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी. पीड़ित से लगातार दबाव बनाकर मोटी रकम मांगी गई. शुरुआत में ₹1 लाख की मांग रखी गई थी, बाद में सौदा ₹50 हजार में तय हुआ. जब पीड़ित ने इतनी रकम देने में असमर्थता जताई तो राशि घटाकर ₹45 हजार कर दी गई.

₹1 लाख से शुरू हुआ सौदा ₹45 हजार पर आकर रुका

साहिबाबाद थाना क्षेत्र निवासी पीड़ित रामपाल सैनी ने इस पूरे मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की. शिकायत के आधार पर टीम ने जाल बिछाया. तय योजना के अनुसार जैसे ही महिला दरोगा ने ₹45 हजार की रिश्वत ली, टीम ने मौके पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया. कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं.

महिला पुलिस टीम के पहले एनकाउंटर की सदस्य अब गिरफ्त में

महिला दeरोगा भुवनेश्वरी हाल ही में उस समय भी चर्चा में आई थीं, जब नवरात्रों के पहले दिन महिला थाना टीम ने एक बदमाश को एनकाउंटर में गोली मारी थी. उस दौरान घायल बदमाश को कंधे का सहारा देकर ले जाते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई थीं. वह उस टीम का हिस्सा थीं, जिसे महिला पुलिस द्वारा किए गए पहले एनकाउंटर के तौर पर प्रचारित किया गया था. इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हलचल है. आरोपी महिला दारोगा से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है.

