गाजियाबाद: सड़क पर अचानक आया कुत्ता, बचाने के चक्कर में कार से जा भिड़ी महिला दरोगा की बुलेट... दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में तैनात 25 वर्षीय महिला दरोगा की सड़क हादसे में मौत हो गई. बताया जाता है कि दरोगा कि बुलेट कुत्ते को बचाने के चक्कर में कार से टकरा गई थी.

सड़क हादसे में महिला दरोगा की मौत. (File Photo: Mayank Gaur/ITG)
उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद कविनगर थाना क्षेत्र में तैनात महिला दरोगा रिचा सचान (25) की देर रात सड़क हादसे में मौत हो गई. मूल रूप से कानपुर नगर की रहने वाली रिचा सचान वर्ष 2023 बैच में पुलिस विभाग में भर्ती हुई थीं और फिलहाल कविनगर थाना क्षेत्र की शास्त्री नगर चौकी पर तैनात थीं.

मिली जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात लगभग 2 बजे ड्यूटी समाप्त कर रिचा अपनी बुलेट बाइक से आवास लौट रही थीं. शास्त्री नगर के कार्ट चौक पर अचानक सड़क पर कुत्ता आ गया. उसे बचाने के प्रयास में उनकी बुलेट पास से गुजर रही वैगन-आर कार से टकरा गई. जिससे रिचा सड़क पर गिर पड़ीं और उनके सिर में गंभीर चोटें आईं.

गाजियाबाद में अकेली रह रही थीं रिचा

तुरंत उन्हें पास के सर्वोदय अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. हादसे के समय उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, लेकिन फिर भी गंभीर चोट लगने से उनकी जान नहीं बच पाई.

यह भी पढ़ें: नशे में धुत दरोगा का ड्रामा, भड़के लोग बोले- दो कदम चलकर दिखाओ, सस्पेंड करना चाहिए तुम्हें

रिचा सचान गाज़ियाबाद में अकेली रह रही थीं. अभी उनकी शादी नहीं हुई थी. घटना की जानकारी मिलते ही एसीपी कविनगर भास्कर वर्मा और अन्य अधिकारी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है.
 

