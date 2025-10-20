भांजे के प्यार में डूबी 2 बच्चों की मां ने छोड़ा घर, पुलिस चौकी पर काट ली कलाई

उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पिसावा थाना क्षेत्र में भांजे के प्यार में डूबी एक दो बच्चों की मां पूजा मिश्रा ने पुलिस के सामने कलाई की नस काटने की कोशिश की. यह घटना कुतुब नगर पुलिस चौकी में हुई. पुलिस ने विवाद सुलझाने के लिए महिला और उसके भांजे को बुलाया था. भांजे आलोक मिश्रा ने रिश्ता जारी रखने से इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला ने ब्लेड से अपनी कलाई काट ली.

पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है और उसकी स्थिति खतरे से बाहर है.

पूजा मिश्रा मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं और उनकी शादी गाजियाबाद में काम करने वाले ललित कुमार मिश्रा से हुई थी. ललित ने अपने काम में मदद के लिए अपने भांजे आलोक मिश्रा को बुलाया था, तभी पूजा और आलोक के बीच प्रेम संबंध बन गए. पति को पता चलने पर आलोक को भगा दिया गया, लेकिन पूजा बच्चों को छोड़कर आलोक के साथ बरेली चली गई.

बरेली तक पहुंचा प्रेम प्रसंग...

पति ललित कुमार मिश्रा को जब पूजा और आलोक के बीच प्रेम संबंध का पता चला, तो उन्होंने आलोक को वहां से भगा दिया. इसके बाद पूजा मिश्रा अपने दो बच्चों को छोड़कर आलोक के साथ बरेली चली गई. बरेली में वे दोनों करीब सात महीने तक साथ रहे, जहां आलोक ऑटो चलाता था. इस दौरान पूजा और आलोक के बीच अनबन हो गई.

प्यार में इनकार, पुलिस चौकी में ड्रामा

अनबन होने के बाद आलोक अपने पैतृक गांव सीतापुर के मढ़िया लौट आया. जब पूजा को पता चला कि आलोक उसे छोड़ना चाहता है, तो वह भी सीतापुर पहुंच गई. उसने मामले को सुलझाने के लिए पिसावा थाना क्षेत्र की कुतुब नगर पुलिस चौकी का रुख किया. पुलिस के सामने विवाद सुलझाने की बातचीत के दौरान आलोक मिश्रा ने पूजा के साथ रिश्ता जारी रखने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पूजा ने ब्लेड से अपनी कलाई काट ली.

पुलिस ने कराया इलाज, जारी है जांच

पूजा द्वारा नस काटने की घटना से पुलिस चौकी में हड़कंप मच गया. पुलिस ने तुरंत महिला को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है. पिसावा थाना पुलिस के मुताबिक, महिला द्वारा नस काटने की घटना के बाद किसी भी पक्ष की ओर से कोई प्रार्थना पत्र अभी तक नहीं आया है. पुलिस पूर्व में संज्ञान में लाए गए मामले के क्रम में ही जाँच जारी रखेगी.

