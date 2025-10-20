भाभी ने क्यों काटा था देवर का प्राइवेट पार्ट? कहानी जानकर हो जाएंगे हैरान

प्रयागराज के मऊआईमा इलाके से आई एक खबर ने सबको हैरान कर दिया था. 20 साल के एक युवक का निजी अंग काटा गया था. यह घटना 16 अक्टूबर की रात को हुई, जब युवक घर में सो रहा था. युवक की भाभी ने इस वारदात को अंजाम दिया. कारण यह था कि युवक ने भाभी की छोटी बहन से शादी करने के वादे से इनकार कर दिया था. परिजनों की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज हुई. गहन पूछताछ में भाभी का नाम सामने आया.

मऊआईमा के मलखानपुर निवासी उमेश और उनकी भाभी मंजू की छोटी बहन के बीच मुलाक़ातों की वजह से नज़दीकियां बढ़ीं. दोनों ने जीने-मरने की कसम खाई और उमेश ने शादी करने का वादा किया. घर वालों को जब अफेयर की जानकारी हुई, तो उन्होंने नज़दीकी रिश्तेदारी में शादी से इनकार कर दिया.

इसके बाद उमेश ने भी शादी करने से मना कर दिया, जिसका कारण यह था कि वह किसी और को चाहता था. इस इनकार के बाद परिवार में कलह और भाभी-देवर में तकरार शुरू हो गई.

बहन की हालत देख भाभी ने किया कांड

उमेश के शादी से इनकार की बात जब मंजू की छोटी बहन को पता चली, तो वह चिंतित होकर डिप्रेशन में चली गई और गुमसुम रहने लगी. अपनी बहन की यह हालत देखकर मंजू ने बदला लेने का फैसला किया. 16 अक्टूबर की रात, जब उमेश घर में सो रहा था, तब मंजू किचेन से चाकू लेकर उमेश के कमरे में पहुंची. अविवाहित होने की वजह से उमेश दूसरे कमरे में सोता था. मंजू ने उमेश पर चाकू से ताबड़तोड़ चार बार वार किया और उसका प्राइवेट पार्ट काट डाला.

उमेश दर्द से चीख-चिल्ला रहा था, लेकिन हमलावर भाभी फरार हो गई. शोर सुनकर उमेश का भाई कमरे पर पहुंचा, तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान हो गया. उमेश खून से लथपथ था और उसका निजी अंग वहीं पड़ा हुआ था. घर वालों ने उमेश को अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस में अज्ञात हमलावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

युवक की हालत अब ठीक...

डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने बताया कि उन्होंने डेढ़ घंटे तक ऑपरेशन किया और उमेश की हालत अब ठीक है. हालांकि, डॉक्टर के मुताबिक, युवक को पूरी तरह ठीक होने में करीब सात-आठ महीने लगेंगे.

