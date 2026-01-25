गाजियाबाद: नाली में गिरने से 11 साल के मासूम की मौत, CCTV में कैद हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर

गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत झुंडपुरा गांव (माजरा झुंडपुरा) में बुधवार दोपहर एक 11 वर्षीय मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. बताया जा रहा है कि बच्चा ओवरफ्लो हो रहे खुले नाले के पास खड़ा था, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह एक फीट गहरी में गिर गया. करीब दो मिनट तक पानी में पड़े रहने की वजह से बच्चे की मौत हो गई.



इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने से पूरी घटना साफ हो गई है, जिसमें बच्चा नाली में गिरता दिख रहा है और करीब दो मिनट तक पानी में पड़ा रहता है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई.



ग्रामीणों ने इस दुखद हादसे के लिए सीधे तौर पर पंचायत विभाग को जिम्मेदार ठहराया है. लोगों का आरोप है कि गांव की नालियों की नियमित सफाई नहीं होती है और पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बहता रहता है. नालियों पर कवर न होने के कारण हमेशा फिसलकर गिरने का खतरा बना रहता है.



ग्रामीणों के अनुसार, अगर नाली ढकी होती या साफ होती तो मासूम की जान बच सकती थी.





एडीओ पंचायत अमित पांडे ने बताया कि घटना की जांच की गई है. नाली ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन बच्चा मुंह के बल गिरा था. उन्होंने परिजनों की मिर्गी वाली बात का भी जिक्र किया.



वहीं, गाजियाबाद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की कोई आधिकारिक सूचना उन्हें नहीं मिली है, इसलिए अभी कोई औपचारिक कार्रवाई शुरू नहीं हुई है.

---- समाप्त ----