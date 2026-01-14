scorecardresearch
 
खेलते वक्त नाली में गिरने पर मासूम की बेरहमी से पिटाई, 6 साल की शिफा की मौत, सौतेली मां-पिता गिरफ्तार

गाजियाबाद के वेव सिटी में 6 वर्षीय मासूम शिफा को खेलते समय नाली में गिरने और कपड़े गंदे होने पर सौतेली मां और पिता ने बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने दोनों आरोपी माता-पिता को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गंभीर चोटें और आंतरिक रक्तस्राव सामने आया है.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Mayank Gaur/ITG)
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Mayank Gaur/ITG)

गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. खेलते समय नाली में गिरने से कपड़े गंदे होने पर 6 वर्षीय मासूम शिफा को उसकी सौतेली मां और पिता ने बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना ने पूरे इलाके में सदमा और गुस्सा फैला दिया है.

एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि बच्ची खेलते वक्त नाली में गिर गई थी. इस बात से नाराज सौतेली मां निशा परवीन ने पहले शिफा को पिटाई की, उसके बाद पिता अकरम ने डंडे से मारकर बच्ची को गंभीर चोटें पहुंचाईं.

यह भी पढ़ें: थूक लगाकर तंदूर में सेंकीं रोटियां… गाजियाबाद में कारीगर की घिनौनी हरकत, वीडियो सामने आने के बाद एक्शन

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई भयावह सच्चाई

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, शिफा के शरीर पर डंडे से पिटाई के 13 गंभीर निशान पाए गए. डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की छाती की तीन हड्डियां टूट गई थीं और सिर की नसें फटने से अंदरूनी अंगों में रक्तस्राव हुआ, जो मौत का मुख्य कारण बना.

शिफा के दादा जाहिर अहमद ने वेव सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अकरम और निशा परवीन ने बच्ची का मर्डर किया है. जाहिर ने बताया कि उनकी बेटी, तराना उर्फ ​​गुलज़ार की शादी अकरम से हुई थी और तीन साल पहले जलने से उसकी मौत हो गई थी.

मृतक शिफा की फोटो.

आरोपी पिता-पत्नी पर हत्या का केस दर्ज

तहरीर के आधार पर पुलिस ने अकरम और निशा परवीन के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली है. दोनों आरोपी माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया है और कानूनी कार्रवाई जारी है.

एसीपी प्रियाश्री पाल ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पिता और सौतेली मां को गिरफ्तार कर लिया गया है और कानून उन्हें उनके किए की सजा जरूर देगा.

नाना ने जताई नाराजगी

शिफा के नाना ने बताया कि पहले अकरम ने उनकी बेटी की हत्या की थी, लेकिन सामाजिक दबाव और बच्चों की बेहतर परवरिश के कारण उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की. अब अकरम ने ऐसी हद पार की है कि उसकी सजा सुनिश्चित होनी चाहिए. घटना के दिन आरोपी पति-पत्नी द्वारा बच्ची की पिटाई हुई, जिससे मासूम शिफा की जान चली गई.

