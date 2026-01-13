scorecardresearch
 
खेलते समय बच्ची ने नाली में गिरकर कर लिया कपड़े गंदे, मां-बाप ने पीट-पीट कर ले ली जान

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है. यहां एक बच्ची की पैरेंट्स ने पिटाई कर दी. जिससे उसकी मौत हो गई. बताया जाता है कि बच्ची खेलने के दौरान नाली में गिर गई थी, जिससे उसके कपड़े गंदे हो गए थे. इसी वजह से पैरेंट्स ने उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी.

कपड़े गंदे करने पर बेटी की हत्या. (File Photo: Mayank Gaur/ITG)
गाजियाबाद से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. जहां 6 वर्षीय मासूम बच्ची शिफा को उसके ही माता-पिता ने पीट-पीट कर मार डाला. बच्ची का शव घर में पड़ा मिला. जिसके शरीर पर चोटों के कई गहरे निशान पाए गए. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई. मामला वेवसिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत डासना के मोहल्ला बाजीगिरान की है. 

स्थानीय लोगों की सूचना पर वेवसिटी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए सीएससी अस्पताल डासना भेजा. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बच्ची की बेरहमी से पिटाई की गई थी. पुलिस ने बच्ची के पिता अकरम और सौतेली मां निशा परवीन को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

नाली में गिरने से कपड़े हुए गंदे इसलिए की पिटाई

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना 12 जनवरी की है. आरोप है कि बच्ची शिफा खेलने के लिए बाहर गई थी, जहां नाली में गिरने से उसके कपड़े गंदे हो गए. इसी बात को लेकर सौतेली मां निशा परवीन ने पहले बच्ची के साथ मारपीट की और बाद में उसकी शिकायत पिता अकरम से की. आरोप है कि पिता ने भी डंडे से बच्ची की पिटाई की, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं और उसकी मौत हो गई.

डासना के मोहल्ला बाजीगिरान निवासी अकरम पुत्र हाजी जफर पैंठ बाजारों में जूते-चप्पल की दुकान लगाता है. उसकी पहली शादी वर्ष 2017 में मुरादनगर के नेकपुर गांव निवासी गुलजार से हुई थी. गुलजार की वर्ष 2023 में बीमारी के कारण मौत हो गई थी. इसके बाद अकरम ने किठौर, मेरठ निवासी निशा परवीन से दूसरी शादी कर ली थी. पहली पत्नी से अकरम के तीन बच्चे फिजा, शिफा और आहिल हैं.

बच्ची को गुपचुप दफनाना चाहते थे पैरेंट्स

पड़ोसियों और रिश्तेदारों से मिली जानकारी के अनुसार अकरम और निशा दोनों ही तीनों बच्चों के साथ लगातार मारपीट और शोषण करते थे. सोमवार को दोनों ने मिलकर शिफा की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. दोनों पति-पत्नी बच्ची के शव को गुपचुप तरीके से दफनाना चाहते थे, लेकिन घटना की जानकारी मिलने पर रिश्तेदार महबूब ने पुलिस को सूचना दी.

इस संबंध में सहायक पुलिस आयुक्त वेवसिटी प्रियाश्री पाल ने बताया कि डासना में एक मासूम बच्ची की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. सौतेली मां और पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

---- समाप्त ----
