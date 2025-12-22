गैंगस्टर शालू गिरफ्तार: रमेशपाल हत्याकांड में साल भर से चल रही थी फरार, 25 हजार का था इनाम

यूपी के बागपत में एक साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही 25 हजार की इनामी महिला गैंगस्टर शालू आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गई. हत्या के मामले में फरार चल रही शालू को पुलिस ने मुजफ्फरनगर से दबोच कर साफ कर दिया कि अपराधी चाहे महिला हो या पुरुष, बचना नामुमकिन है. शालू रमेशपाल हत्याकांड में फरार चल रही थी.

दरअसल, मामला एक साल पूर्व 15 नवंबर 2024 का है. थाना बिनौली क्षेत्र के माल माजरा गांव में हुए रमेशपाल हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था. इस सनसनीखेज हत्या में शालू की संलिप्तता सामने आने के बाद उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. तभी से शालू फरार चल रही थी और पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी.

बागपत पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए शालू लगातार ठिकाने बदल रही थी. कभी रिश्तेदारों के यहां तो कभी दूसरे जनपदों में छिपकर रह रही थी. आखिरकार पुलिस ने पुख्ता सूचना के आधार पर जाल बिछाया और मुजफ्फरनगर जिले के बामनहेड़ी गांव से उसे धर दबोचा.

लंबे समय से फरारी के चलते उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. शालू की गिरफ्तारी से रमेशपाल हत्याकांड की जांच को नई दिशा मिलेगी और अन्य आरोपियों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी. फिलहाल, आरोपी महिला को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. शालू की गिरफ्तारी की सूचना बागपत पुलिस द्वारा प्रेसनोट जारी कर दी गई है.

