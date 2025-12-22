scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

गैंगस्टर शालू गिरफ्तार: रमेशपाल हत्याकांड में साल भर से चल रही थी फरार, 25 हजार का था इनाम

यूपी के बागपत में एक साल से फरार 25 हजार की इनामी महिला गैंगस्टर शालू को पुलिस ने मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया है. शालू 15 नवंबर 2024 को हुए रमेशपाल हत्याकांड में वांछित थी और उस पर गैंगस्टर एक्ट लगा था. पुलिस लंबे समय से इस सनसनीखेज मामले में उसकी तलाश कर रही थी.

Advertisement
X
25 हजार की इनामी महिला गैंगस्टर शालू (Photo- ITG)
25 हजार की इनामी महिला गैंगस्टर शालू (Photo- ITG)

यूपी के बागपत में एक साल से पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही 25 हजार की इनामी महिला गैंगस्टर शालू आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गई. हत्या के मामले में फरार चल रही शालू को पुलिस ने मुजफ्फरनगर से दबोच कर साफ कर दिया कि अपराधी चाहे महिला हो या पुरुष, बचना नामुमकिन है. शालू रमेशपाल हत्याकांड में फरार चल रही थी.

दरअसल, मामला एक साल पूर्व 15 नवंबर 2024 का है. थाना बिनौली क्षेत्र के माल माजरा गांव में हुए रमेशपाल हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था.  इस सनसनीखेज हत्या में शालू की संलिप्तता सामने आने के बाद उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. तभी से शालू फरार चल रही थी और पुलिस के लिए सिरदर्द बनी हुई थी. 

बागपत पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी से बचने के लिए शालू लगातार ठिकाने बदल रही थी. कभी रिश्तेदारों के यहां तो कभी दूसरे जनपदों में छिपकर रह रही थी. आखिरकार पुलिस ने पुख्ता सूचना के आधार पर जाल बिछाया और मुजफ्फरनगर जिले के बामनहेड़ी गांव से उसे धर दबोचा.

सम्बंधित ख़बरें

Zubair Peter killed in Bulandshahr encounter
बुलंदशहर: 50 हजार का इनामी बदमाश जुबैर उर्फ पीटर एनकाउंटर में ढेर, एक सिपाही घायल
Bulandshahr POCSO court verdict
हाइवे पर गैंगरेप के केस में 9 साल बाद आया फैसला, 5 दोषी करार, आज होगा सजा का ऐलान
Rahul murder case solved in Sambhal (Photo - ITG)
पत्नी ने पार की दरिंदगी की हदें! आशिक के साथ मिलकर ग्राइंडर से किए पति के टुकड़े
Family members weeping and wailing after Bijnor road accident (Photo - Screengrab)
बिजनौर में भीषण हादसा: डंपर से टकराई क्रेटा कार, मौलाना समेत 4 की मौत
UP STF killed Siraj Ahmed in an encounter (Photo - ITG)
कौन था सिराज जिसके एनकाउंटर पर सुल्तानपुर के इस मुस्लिम परिवार ने बांटी मिठाई

लंबे समय से फरारी के चलते उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. शालू की गिरफ्तारी से रमेशपाल हत्याकांड की जांच को नई दिशा मिलेगी और अन्य आरोपियों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी. फिलहाल, आरोपी महिला को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है. शालू की गिरफ्तारी की सूचना बागपत पुलिस द्वारा प्रेसनोट जारी कर दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement