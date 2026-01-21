scorecardresearch
 
40 साल का साथ, भारतीय रीति-रिवाज और सात फेरे... आगरा में फ्रांस के कपल ने हिंदू रीति-रिवाज से रचाई शादी

ताज नगरी आगरा में फ्रांस के बोर्डो शहर से आए एक बुज़ुर्ग कपल ने भारतीय परंपराओं से प्रभावित होकर हिंदू रीति-रिवाज से शादी रचाई है. करीब 40 वर्षों से साथ रह रहे फिलिप और सिल्विया ने राधा-कृष्ण मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार और अग्नि को साक्षी मानकर सात फेरे लिए. यह अनोखी प्रेम कहानी शहर में चर्चा का विषय बन गई.

फ्रांस के कपल ने हिंदू रीति-रिवाज से मंदिर में लिए सात फेरे. (Photo: ITG)
फ्रांस के कपल ने हिंदू रीति-रिवाज से मंदिर में लिए सात फेरे. (Photo: ITG)

मोहब्बत अगर सच्ची हो, तो सरहदें, उम्र और देश पीछे छूट जाते हैं. ऐसी ही एक प्रेम कहानी ताज नगरी आगरा से सामने आई है. यहां फ्रांस से आए एक कपल ने भारतीय परंपराओं को अपनाते हुए हिंदू रीति-रिवाज से विवाह किया है. फ्रांस के बोर्डो शहर के रहने वाले फिलिप और सिल्विया बीते चालीस साल से साथ हैं.

जीवन के इस पड़ाव पर भी उनके रिश्ते में वही भरोसा, सम्मान और समझ देखने को मिलती है. दोनों पिछले 25 दिनों से भारत यात्रा पर थे. इस दौरान उन्होंने देश के कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण किया और भारतीय जीवनशैली को करीब से महसूस किया.

French Elderly Couple Married After 40 Years with Hindu Rituals in Agra

भारत भ्रमण के दौरान ताजमहल की कहानी, मंदिरों की आध्यात्मिक शांति और यहां के लोगों की आत्मीयता ने उनके दिल को गहराई से छुआ. धीरे-धीरे दोनों के मन में यह भावना जगी कि वे अपने रिश्ते को भारतीय विवाह संस्कार के जरिए एक नया आध्यात्मिक आयाम देना चाहते हैं. इसी सोच के साथ उन्होंने आगरा में हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह करने का निर्णय लिया.

French Elderly Couple Married After 40 Years with Hindu Rituals in Agra

यह भी पढ़ें: स्विट्जरलैंड का दूल्हा और जर्मनी की दुल्हन... आखिर MP के शिवपुरी में आकर क्यों रचाया इस विदेशी जोड़े ने विवाह?

आखिरकार आगरा के प्रसिद्ध राधा-कृष्ण मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच, अग्नि को साक्षी मानकर फिलिप और सिल्विया ने सात फेरे लिए. विवाह समारोह पूरी तरह पारंपरिक भारतीय रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ. दोनों ने भारतीय परिधान धारण किए.

French Elderly Couple Married After 40 Years with Hindu Rituals in Agra

विवाह के बाद फिलिप ने कहा कि भारतीय शादी उनके लिए केवल एक सामाजिक रस्म नहीं, बल्कि एक गहरा आत्मिक और आध्यात्मिक अनुभव रहा. उन्होंने बताया कि भारतीय परंपराओं में रिश्तों को निभाने की जो पवित्रता और गहराई है, वह उन्हें बेहद खास लगी. सिल्विया का भी कहना था कि भारत ने उन्हें रिश्तों को देखने का एक नया नजरिया दिया है.

स्थानीय लोग मंदिर पहुंचे और इस खास पल के साक्षी बने. लोगों ने विदेशी जोड़े को शुभकामनाएं दीं और उनके फैसले की सराहना की. ट्रैवल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़े पंकज शर्मा ने बताया कि भारत की संस्कृति और आध्यात्मिकता आज दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रही है, और यह विवाह उसी का उदाहरण है.

---- समाप्त ----
