scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

देवरिया जेल से गोरखपुर होते हुए लखनऊ रेफर... पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का अब PGI में इलाज; 21 जनवरी तक रिमांड बढ़ी

देवरिया जमीन आवंटन मामले में फंसे पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. कोर्ट ने उनकी रिमांड अवधि 21 जनवरी तक बढ़ा दी है. इस बीच, जेल में सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है.

Advertisement
X
न्यायिक हिरासत में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर. (Photo: PTI)
न्यायिक हिरासत में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर. (Photo: PTI)

यूपी की देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई में भर्ती कराया गया. इससे पहले ठाकुर को गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उन्हें वहां से रेफर कर दिया गया. फिलहाल, कार्डियोलॉजी विभाग में उनका इलाज चल रहा है. इस बीच CJM कोर्ट ने उनकी रिमांड की अवधि 21 जनवरी तक बढ़ा दी है. 

आपको बता दें कि पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर को देवरिया की CJM कोर्ट ने 7 जनवरी को हुई सुनवाई के बाद 21 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है. पुलिस ने उन्हें 1999 के जमीन आवंटन मामले में पद के दुरुपयोग और कूटरचित दस्तावेज बनाने के आरोप में 9/10 दिसंबर की रात शाहजहांपुर से गिरफ्तार किया था.

मंगलवार को कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसी दौरान जेल में बंद अमिताभ ठाकुर के सीने में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज की ECG रिपोर्ट सही न आने पर डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए बुधवार शाम लखनऊ रेफर कर दिया.

सम्बंधित ख़बरें

former IPS officer health deteriorated in Deoria jail
देवरिया जेल में बंद पूर्व IPS अफसर की बिगड़ी तबीयत
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की बिगड़ी तबीयत. (File Photo: ITG)
UP: देवरिया की जेल में बंद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की बिगड़ी तबीयत
Bride
दुबई कमाने गया पति, मुंहबोले भांजे से इश्क लड़ा बैठी पत्नी, बेटी छोड़ घर से भागी
मृतक की फाइल फोटो. (Photo: Ram Pratap Singh/ITG)
चलती UP रोडवेज बस में मौत! यात्रियों के बीच बैठा रहा शव, कंडक्टर के छूते ही मचा हड़कंप
Former IPS Amitabh Thakur was sent to judicial custody till January 1 by the Special CJM Court of Varanasi
जेल में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का आमरण अनशन, गिरफ्तारी के CCTV फुटेज पर मचा घमासान

जमानत खारिज, अब जिला जज की अदालत पर टिकी निगाहें

अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने बताया कि मंगलवार को हुई लंबी बहस के बाद CJM कोर्ट ने जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया था. अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद रिमांड की चुनौती वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसे बुधवार को सुनाते हुए कोर्ट ने रिमांड की अवधि 21 जनवरी तक बढ़ा दी. अब बचाव पक्ष 9 जनवरी को जिला जज की कोर्ट में जमानत के लिए नई अपील दायर करने की तैयारी कर रहा है.

Advertisement

तबीयत बिगड़ने पर BRD से लखनऊ रेफर

जेल में बंद अमिताभ ठाकुर को अचानक सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. डॉक्टरों ने हार्ट अटैक का अंदेशा जताते हुए उन्हें गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज भेजा. वहां हुई ECG जांच की रिपोर्ट असंतोषजनक मिलने और स्थिति में सुधार न होने के कारण डॉक्टरों ने बुधवार शाम उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया. फिलहाल पूर्व IPS का इलाज लखनऊ में चल रहा है, जबकि उनके अधिवक्ता कानूनी लड़ाई की तैयारी में जुटे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement