scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की कैसी है तबीयत? गोरखपुर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने दिया अपडेट

यूपी में देवरिया की जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं. उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद देवरिया से बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था. यहां डॉक्टरों की विशेष टीम उनकी निगरानी कर रही है.

Advertisement
X
गोरखपुर के अस्पताल में भर्ती हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर. (Photo: Screengrab)
गोरखपुर के अस्पताल में भर्ती हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर. (Photo: Screengrab)

यूपी में देवरिया की जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर गोरखपुर में भर्ती हैं. अमिताभ को सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद देवरिया से यहां रेफर किया गया था. फिलहाल वह आईसीयू में भर्ती हैं. डॉक्टरों की स्पेशल टीम निगरानी कर रही है.

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को मंगलवार की देर रात अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई थी. इसके बाद उन्हें आनन-फानन में देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया.

इस समय वह बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में बेड नंबर 14 पर भर्ती हैं. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, तीन डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है.

सम्बंधित ख़बरें

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की बिगड़ी तबीयत. (File Photo: ITG)
UP: देवरिया की जेल में बंद पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की बिगड़ी तबीयत
Former IPS Amitabh Thakur was sent to judicial custody till January 1 by the Special CJM Court of Varanasi
जेल में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का आमरण अनशन, गिरफ्तारी के CCTV फुटेज पर मचा घमासान
Former IPS Amitabh Thakur was sent to judicial custody till January 1 by the Special CJM Court of Varanasi
वाराणसी कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर को न्यायिक हिरासत में भेजा, देवरिया जेल ले गई पुलिस
Former IPS Amitabh Thakur (File Photo)
1999 का वो केस जिसमें हुई पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी, भेजे गए जेल
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी. (File Photo: ITG)
पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी पर FIR, जानिए क्या है मामला

यहां देखें Video

यह भी पढ़ें: देवरिया जेल में पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर का आमरण अनशन, गिरफ्तारी के CCTV फुटेज पर मचा घमासान

डॉक्टरों का कहना है कि अमिताभ ठाकुर की हालत फिलहाल स्थिर है. वे बात कर रहे हैं. हालांकि जब सवाल किया गया कि क्या अमिताभ ठाकुर को रेफर किया जा सकता है, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर का कहना था कि अभी रेफर करने जैसी बात तो नहीं हैं. उनकी जांचें कराई जा रही हैं. जांच रिपोर्ट्स पर समीक्षा की जा रही है.

Advertisement

बता दें कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर एक पुराने भूमि आवंटन मामले में जेल में हैं. आरोप है कि 1999 में देवरिया में एसपी रहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर इंडस्ट्रियल एरिया में भूमि आवंटित कराया. शिकायत के मुताबिक इस प्रक्रिया में पद का दुरुपयोग और कथित तौर पर कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया. इस मामले में वर्षों बाद एक समाजसेवी की तहरीर पर देवरिया कोतवाली में केस दर्ज किया गया.

बीते 9 और 10 दिसंबर को शाहजहांपुर से अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर देवरिया लाया गया, जहां कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया. इस मामले में उनकी पत्नी नूतन ठाकुर भी आरोपी हैं. मंगलवार को सीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि रिमांड से जुड़े मामले में फैसला आना बाकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement