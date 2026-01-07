पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर की कैसी है तबीयत? गोरखपुर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने दिया अपडेट

यूपी में देवरिया की जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर गोरखपुर में भर्ती हैं. अमिताभ को सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद देवरिया से यहां रेफर किया गया था. फिलहाल वह आईसीयू में भर्ती हैं. डॉक्टरों की स्पेशल टीम निगरानी कर रही है.

पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को मंगलवार की देर रात अचानक सीने में तेज दर्द की शिकायत हुई थी. इसके बाद उन्हें आनन-फानन में देवरिया के महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया.

इस समय वह बीआरडी मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में बेड नंबर 14 पर भर्ती हैं. अस्पताल प्रशासन के मुताबिक, तीन डॉक्टरों की एक टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है.

डॉक्टरों का कहना है कि अमिताभ ठाकुर की हालत फिलहाल स्थिर है. वे बात कर रहे हैं. हालांकि जब सवाल किया गया कि क्या अमिताभ ठाकुर को रेफर किया जा सकता है, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर का कहना था कि अभी रेफर करने जैसी बात तो नहीं हैं. उनकी जांचें कराई जा रही हैं. जांच रिपोर्ट्स पर समीक्षा की जा रही है.

बता दें कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर एक पुराने भूमि आवंटन मामले में जेल में हैं. आरोप है कि 1999 में देवरिया में एसपी रहते हुए उन्होंने अपनी पत्नी नूतन ठाकुर के नाम पर इंडस्ट्रियल एरिया में भूमि आवंटित कराया. शिकायत के मुताबिक इस प्रक्रिया में पद का दुरुपयोग और कथित तौर पर कूटरचित दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया. इस मामले में वर्षों बाद एक समाजसेवी की तहरीर पर देवरिया कोतवाली में केस दर्ज किया गया.

बीते 9 और 10 दिसंबर को शाहजहांपुर से अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार कर देवरिया लाया गया, जहां कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया. इस मामले में उनकी पत्नी नूतन ठाकुर भी आरोपी हैं. मंगलवार को सीजेएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि रिमांड से जुड़े मामले में फैसला आना बाकी है.

