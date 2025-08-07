scorecardresearch
 

बिजनौर: सड़कों पर आया बाढ़ का पानी, मछलियां पकड़कर बेचने लगे लोग, Video

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर क्षेत्र में बाढ़ के बाद सड़कों पर मछलियां बहकर आ गईं. स्थानीय लोगों ने बाल्टी और टोकरी लेकर मछली पकड़ना शुरू कर दिया. कुछ लोग इन्हें पास के बाजार में 100 रुपये किलो बेच रहे हैं. बाढ़ से नुकसान के बीच लोगों ने इस आपदा को रोज़गार में बदल डाला है.

बाढ़ के पानी में मछली पकड़ते लोग (Photo: Screengrab)
बाढ़ के पानी में मछली पकड़ते लोग (Photo: Screengrab)

उत्तर भारत में भारी बारिश और जलभराव की वजह से कई क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं. इसी बीच बिजनौर के धामपुर में एक अलग ही नजारा देखने को मिला. यहां बाढ़ का पानी सड़कों पर भर गया और साथ ही मछलियां भी बहकर सड़कों तक आ गईं.

धामपुर के रामलीला ग्राउंड स्थित शिव कॉलोनी के पास नदी का पानी उफान पर है. तेज बारिश के बाद जब सड़कों पर पानी भर गया, तो बड़ी संख्या में मछलियां भी बहकर आ गईं. यह देखते ही स्थानीय लोग जाल, बाल्टी और टोकरी लेकर मछली पकड़ने में जुट गए.

नदी का पानी सड़क पर आया मछलियां पकड़ने लगे लोग

सुबह से ही लोग सड़कों पर मछलियां पकड़ते दिखाई दिए. कुछ लोग इन मछलियों को बाजार में बेच भी रहे हैं, जहां यह 100 रुपये प्रति किलो तक बिक रही हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ के बीच यह एक तरह से रोजगार का अवसर बन गया है. मछली पकड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की

हालांकि प्रशासन ने अभी तक इस गतिविधि पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी मछलियों के सेवन से पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए. धामपुर में जलभराव की स्थिति अभी भी गंभीर है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.
 

---- समाप्त ----
