बिजनौर: सड़कों पर आया बाढ़ का पानी, मछलियां पकड़कर बेचने लगे लोग, Video

उत्तर भारत में भारी बारिश और जलभराव की वजह से कई क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं. इसी बीच बिजनौर के धामपुर में एक अलग ही नजारा देखने को मिला. यहां बाढ़ का पानी सड़कों पर भर गया और साथ ही मछलियां भी बहकर सड़कों तक आ गईं.

धामपुर के रामलीला ग्राउंड स्थित शिव कॉलोनी के पास नदी का पानी उफान पर है. तेज बारिश के बाद जब सड़कों पर पानी भर गया, तो बड़ी संख्या में मछलियां भी बहकर आ गईं. यह देखते ही स्थानीय लोग जाल, बाल्टी और टोकरी लेकर मछली पकड़ने में जुट गए.

नदी का पानी सड़क पर आया मछलियां पकड़ने लगे लोग

सुबह से ही लोग सड़कों पर मछलियां पकड़ते दिखाई दिए. कुछ लोग इन मछलियों को बाजार में बेच भी रहे हैं, जहां यह 100 रुपये प्रति किलो तक बिक रही हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बाढ़ के बीच यह एक तरह से रोजगार का अवसर बन गया है. मछली पकड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की

हालांकि प्रशासन ने अभी तक इस गतिविधि पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी मछलियों के सेवन से पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए. धामपुर में जलभराव की स्थिति अभी भी गंभीर है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.



