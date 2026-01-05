scorecardresearch
 
UP: फिरोजाबाद में 50 वर्षीय शख्स की हत्या, पैसों के विवाद में बिजनेस पार्टनर ने किया कत्ल

फिरोजाबाद में एक व्यक्ति की उसके बिजनेस पार्टनर ने दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी. बताया जाता है कि किसी बात को लेकर दोनों का विवाद हुआ था. जिसके बाद हत्या को अंजाम दिया गया. फिलहाल पुलिस ने इस हत्याकांड को लेकर एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है.

फिरोजाबाद में पैसों के विवाद में व्यक्ति की हत्या. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में पैसों के विवाद के बाद एक 50 साल के आदमी की उसके बिजनेस पार्टनर और उसके साथियों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. एक एजेंसी के मुताबिक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (सिटी) रविशंकर प्रसाद ने बताया कि मृतक बालमुकुंद दुबे आगरा के महावीर नगर का रहने वाला था. वह आरोपी गजेंद्र सिंह के साथ पार्टनरशिप में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था.

रविवार को दुबे उत्तर पुलिस स्टेशन इलाके के काकरऊ कोठी में ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कंपनी के परिसर में एक ट्रक से सामान उतारने आया था. प्रसाद ने बताया कि सामान उतारने के दौरान सिंह कुछ साथियों के साथ वहां पहुंचा और दोनों पार्टनर के बीच बहस शुरू हो गई.

यह भी पढ़ें: चाची के प्यार में चाचा का मर्डर...रात- रातभर के फोन कॉल से खुली भतीजे की खूनी कारतूत

पुलिस ने एक को हिरासत में लिया

अधिकारी ने बताया कि देखते ही देखते मौखिक बहस जल्द ही बढ़ गई और सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुबे पर हमला कर दिया. इस दौरान सिंह ने उसे बेरहमी से पीटा, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. हमले से बेहोश हुए दुबे को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के शाहदरा में डबल मर्डर... बुजुर्ग रिटायर्ड टीचर और पत्नी की हत्या, घर में मिली लाशें

प्रसाद ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह घटना पैसों के विवाद के कारण हुई. अधिकारी ने बताया कि दुबे के परिवार वालों की शिकायत के आधार पर सिंह और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. 
 

