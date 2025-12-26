scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नोएडा की हाई राइज सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक

नोएडा के सेक्टर-108 स्थित हाई राइज सोसाइटी के एक फ्लैट में आग लगने से हड़कंप मच गया. आग इलेक्ट्रिक हीटर के अधिक गर्म होने के कारण किचन/सर्वेंट रूम में लगी और पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया.

Advertisement
X
नोएडा के सेक्टर 108 स्थित पार्क लॉरिएट सोसइटी के एक फ्लैट में आग लग गई. (Photo: ITG)
नोएडा के सेक्टर 108 स्थित पार्क लॉरिएट सोसइटी के एक फ्लैट में आग लग गई. (Photo: ITG)

नोएडा के सेक्टर-108 स्थित पार्क्स लॉरिएट सोसाइटी के एक फ्लैट में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई. इस घटना से सोसाइटी में हड़कंप मच गया. आग लगने की सूचना मिलते ही फायर डिपार्टमेंट और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं. कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया. नोएडा सेक्टर-39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 108 में पड़ने वाली इस सोसाइटी के एक टावर के चौथे तल पर स्थित फ्लैट में आग लगी थी. 

पुलिस के मुताबिक इलेक्ट्रिक ​हीटर के अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण किचन/सर्वेंट रूम में आग लगी, जिसने देखते ही देखते फ्लैट के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. आग के कारण फ्लैट में रखा लाखों रुपये का कीमती सामान जलकर खाक हो गया. दोपहर 3.25 बजे सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद चार दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. 

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि घटना ऊपरी मंजिल पर घटी, इसलिए दमकल कर्मियों को सीढ़ियों से होकर पानी की पाइपें ले जानी पड़ीं. आसपास के फ्लैट में रहने वालों को सुरक्षित निकाल लिया गया और दमकलकर्मियों ने कई लोगों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की. घटना के बाद सोसाइटी में रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई. 

सम्बंधित ख़बरें

घटना का वीडियो वायरल.(Photo: Bhupender Chaudhary/ITG)
Thar ने ESIC अस्पताल के पास कई वाहनों को मारी टक्कर, घायल ने बताई पूरी घटना
Protests in Noida against the murder of Hindu youth Dipu Das in Bangladesh
दीपू दास की हत्या के खिलाफ हिंदू संगठनों का प्रदर्शन
2025 में लग्जरी घरों की खूब रही डिमांड
2025 में 50 लाख से कम वाले घरों की सेल हुई कम, खूब बिके करोड़ों के लग्जरी फ्लैट
नोएडा में चलती कार में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई जान
2025 में किन शहरों में घर लेना आसान
कैसा रहा रियल एस्टेट के लिए 2025? जानें आपके शहर में घर खरीदना सस्ता हुआ या महंगा
Advertisement

फायर डिपार्टमेंट ने तुरंत समय रहते आग को पूरी तरह बुझा दिया. प्रदीप कुमार चौबे ने बताया, 'लगभग 30 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया.' उन्होंने आगे कहा कि घटना के समय फ्लैट में कोई मौजूद नहीं था. जांच में पता चला कि घरेलू सहायिका ने बाहर जाने से पहले हीटर चालू छोड़ दिया था. हीटर के ज्यादा गरम होने से आग लग गई. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement