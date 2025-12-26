नोएडा की हाई राइज सोसाइटी के फ्लैट में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक

नोएडा के सेक्टर-108 स्थित पार्क्स लॉरिएट सोसाइटी के एक फ्लैट में गुरुवार दोपहर अचानक आग लग गई. इस घटना से सोसाइटी में हड़कंप मच गया. आग लगने की सूचना मिलते ही फायर डिपार्टमेंट और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं. कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया. नोएडा सेक्टर-39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 108 में पड़ने वाली इस सोसाइटी के एक टावर के चौथे तल पर स्थित फ्लैट में आग लगी थी.

पुलिस के मुताबिक इलेक्ट्रिक ​हीटर के अत्यधिक गर्म हो जाने के कारण किचन/सर्वेंट रूम में आग लगी, जिसने देखते ही देखते फ्लैट के एक हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. आग के कारण फ्लैट में रखा लाखों रुपये का कीमती सामान जलकर खाक हो गया. दोपहर 3.25 बजे सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने आग लगने की सूचना दी, जिसके बाद चार दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं.

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि घटना ऊपरी मंजिल पर घटी, इसलिए दमकल कर्मियों को सीढ़ियों से होकर पानी की पाइपें ले जानी पड़ीं. आसपास के फ्लैट में रहने वालों को सुरक्षित निकाल लिया गया और दमकलकर्मियों ने कई लोगों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकलने में मदद की. घटना के बाद सोसाइटी में रहने वाले लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई.

फायर डिपार्टमेंट ने तुरंत समय रहते आग को पूरी तरह बुझा दिया. प्रदीप कुमार चौबे ने बताया, 'लगभग 30 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया.' उन्होंने आगे कहा कि घटना के समय फ्लैट में कोई मौजूद नहीं था. जांच में पता चला कि घरेलू सहायिका ने बाहर जाने से पहले हीटर चालू छोड़ दिया था. हीटर के ज्यादा गरम होने से आग लग गई.

