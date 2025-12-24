महिला टीचर को टैंकर ने मारी टक्कर, 100 मीटर तक घसीट ले गया ड्राइवर, हेलमेट भी हुआ चकनाचूर

और पढ़ें

झांसी में ऐसा हृदयविदारक सड़क हादसा हुआ, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. रोज की तरह स्कूल से ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही एक सरकारी महिला शिक्षिका की जिंदगी चंद पलों में खत्म हो गई. तेज रफ्तार आयल टैंकर ने पीछे से उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि शिक्षिका सड़क पर गिर पड़ीं और टैंकर का पहिया उनके ऊपर से गुजर गया. मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई. हैरानी की बात यह रही कि शिक्षिका ने हेलमेट पहन रखा था, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार अधिक थी कि हेलमेट पूरी तरह चकनाचूर हो गया.

हादसे के बाद भी टैंकर चालक नहीं रुका. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, चालक ने ब्रेक लगाने के बजाय टैंकर को आगे बढ़ा दिया और महिला शिक्षिका को स्कूटी समेत करीब 100 मीटर तक घसीटता ले गया. सड़क पर चीख-पुकार मच गई, लोग मदद के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. अफरा-तफरी का फायदा उठाकर टैंकर चालक मौके से फरार हो गया. मृतका की पहचान झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित मास्टर कॉलोनी, बड़ागांव गेट बाहर निवासी निधि गुप्ता पत्नी आनंद गुप्ता के रूप में हुई है. निधि गुप्ता मध्य प्रदेश के दतिया जिले के उन्नाव बालाजी स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं. उनके पति आनंद गुप्ता झांसी टैक्स बार के अधिवक्ता हैं.

परिजनों के अनुसार, मंगलवार को निधि गुप्ता रोज़ की तरह स्कूटी से स्कूल गई थीं. शाम को छुट्टी के बाद वह घर लौट रही थीं. जब वह झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के अंतर्गत राधिका आर्किड के पास पहुंचीं, तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार आयल टैंकर ने उनकी स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी. अचानक हुई इस टक्कर से उनका संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर पड़ीं. इसके बाद टैंकर चालक ने वाहन को रोकने की बजाय आगे बढ़ाते हुए उन्हें स्कूटी समेत सड़क पर घसीट दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसा इतना भयावह था कि वहां मौजूद लोग सहम गए. सड़क पर खून फैल गया और हेलमेट के टुकड़े दूर-दूर तक बिखर गए. कुछ लोगों ने टैंकर को रोकने की कोशिश की, लेकिन चालक तेज गति से वाहन लेकर फरार हो गया. आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. सूचना मिलते ही सीपरी बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटनास्थल का निरीक्षण किया. मौके से स्कूटी के क्षतिग्रस्त हिस्से और हेलमेट के टुकड़े बरामद किए गए. पुलिस ने मृतका के पति आनंद गुप्ता को हादसे की सूचना दी, जिसके बाद वह बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे.

पत्नी की मौत की खबर सुनते ही आनंद गुप्ता का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. वह बार-बार यही कह रहे थे कि कुछ घंटे पहले ही निधि उनसे घर लौटने की बात कहकर निकली थीं. परिजनों और रिश्तेदारों के लिए यह खबर किसी वज्रपात से कम नहीं थी. देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. पुलिस ने अज्ञात टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि टैंकर की पहचान की जा सके. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. टैंकर किस कंपनी का था और किस रूट पर जा रहा था, इसकी भी जांच की जा रही है.

