फतेहपुर में वली शाह बाबा की मजार तोड़ने पर पुलिस का एक्शन, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में वली शाह बाबा की मजार तोड़ने के मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है. हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मवई गांव के पास 23 दिसंबर की शाम हुई घटना के बाद दारोगा की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद और 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इस मामले में मुख्य आरोपी नरेंद्र हिंदू को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है. अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

पुलिस के अनुसार मजार तोड़ने, सांप्रदायिक भड़काऊ भाषण देकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने और विशेष धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है. यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 191(2), 298, 301, 196 और 324(4) के तहत दर्ज की गई है.

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

घटना के संबंध में बताया गया कि 23 दिसंबर की शाम बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता नरेंद्र हिंदू सहित करीब आठ लोगों ने मजार में तोड़फोड़ की थी. बताया गया कि यह कृत्य बांग्लादेश में एक हिंदू युवक को जलाकर मारने की घटना से नाराजगी के बाद किया गया. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था, जिसके चलते पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की.

पुलिस ने मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बजरंग दल के भिटौरा प्रखंड संयोजक नरेंद्र हिंदू कथित तौर पर भड़काऊ बयान देते हुए दिखाई दिया. वीडियो में वह यह कहते नजर आया कि भारत में जेहादी मानसिकता नहीं चलेगी और यहां रहने वालों को वंदे मातरम और राष्ट्रगान का सम्मान करना होगा. उसने यह भी कहा कि भारत में संविधान और भारत माता के प्रति समर्पण जरूरी है. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्रवाई की जा रही है और शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

