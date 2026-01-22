फतेहपुर के बड़े जमींदार जयराज मान सिंह की हत्या, गला काटकर उतारा मौत के घाट; पूर्व सचिव के थे रिश्तेदार

यूपी के फतेहपुर में बीती रात एक बड़े जमींदार की धारदार हथियार से गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. मृतक जयराज मान सिंह प्रदेश के पूर्व सचिव के रिश्तेदार बताए जा रहे हैं. उनकी हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी.

जानकारी के मुताबिक, जयराज शहर में सैकड़ों बीघा बेशकीमती जमीन के मालिक थे. जिले में कई अधिकारियों के आवास तक उनकी ही पुश्तैनी जमीन पर बने हैं. फिलहाल, इस हत्याकांड के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच में जुट गई है. घटनास्थल पर एसपी सहित काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रहा. पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही पुलिस एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. पूरी घटना जिले के थाना कोतवाली के महर्षि विद्या मंदिर के पास की है.

फतेहपुर के एसपी अनूप सिंह ने बताया कि 68 वर्षीय जयराम मान सिंह की हत्या जानकारी मिली है. पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन की गई है. फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य कलेक्ट किए हैं. अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है. जल्द ही हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

पुलिस के मुताबिक, जयराम का आवास बुलेट चौराहा के पास है जहां वो अपनी पत्नी और बेटी संग रहते थे. घर में नौकर भी थे. बीती शाम 4:30 बजे एक व्यक्ति उनको महर्षि विद्या मंदिर के पास स्थित बाग ले गया है. यहां इनकी काफी जमीन है. इसके कुछ बाद घर वालों को सूचित किया गया जयराम के गले पर कटे का निशान है और फिर उनकी दुखद मौत की खबर आई.

घटनाक्रम-

जयराम मान सिंह बुधवार शाम करीब 4:30 बजे अंकित नाम के व्यक्ति के साथ बाग गए थे.

कुछ देर बाद अंकित ने परिजनों को फोन कर जयराम से संपर्क न होने की सूचना दी.

परिजनों के बाग पहुंचने पर जयराम का लहूलुहान शव बरामद हुआ.

सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक (SP) ने भारी पुलिस बल और फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. फिलहाल पुलिस उस संदिग्ध व्यक्ति (अंकित) की तलाश कर रही है जो आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया था.

