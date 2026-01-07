UP: फतेहपुर में गिरी फैक्ट्री की दीवार, दबने से एक मजदूर की मौत... 5 घायल

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में एक पुरानी फैक्ट्री की दीवार गिरने से नाला खोद रहे पांच मज़दूर मलबे में दब गए, जिससे एक मज़दूर की मौत हो गई. जबकि घायल हुए अन्य मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

मलवां SHO राज किशोर सरोज ने बताया कि यह घटना सौरा इंडस्ट्रियल एरिया में JCB मशीन से नाले का काम करते समय हुई. जब काम चल रहा था, तभी एक बंद फैक्ट्री की पुरानी दीवार गिर गई. जिससे पांच मज़दूर मलबे में दब गए.

पुलिस ने शुरू की जांच

किशोर राज के मुताबिक लखीमपुर खीरी के रहने वाले राजेंद्र (45) की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि कल्लू (18), संदीप (32), कुन्नू (28) और कुलदीप (18) घायल हो गए. सभी घायल सीतापुर ज़िले के रहने वाले हैं. जिनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है.

पुलिस ने बताया कि नाला खोदने और बनाने का ठेका लखनऊ की एक कंपनी को दिया गया था. फिलहाल फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और आगे की जांच की जा रही है. वहीं मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

