वर्दी पर ट्रिपल स्टार, ACP लिखी कार... मऊ में फर्जी अफसर बनकर धौंस दिखा रहा रिटायर्ड इंस्पेक्टर का बेटा गिरफ्तार

यूपी की मऊ पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो फर्जी सीओ बनकर घूम रहा था. उसका नाम प्रभात पांडेय है और वह खाकी वर्दी में आम लोगों पर रौब झाड़ रहा था. शक होने पर जब उससे पूछताछ की गई तो मामले का खुलासा हुआ. आइये जानते हैं पूरा मामला...

दरअसल, मऊ कोतवाली पुलिस ने मुंशीपुरा स्थित पशु अस्पताल परिसर से फर्जी सीओ प्रभात पांडेय को गिरफ्तार किया है. आरोपी शख्स पुलिस की वर्दी पहनकर और 'एसीपी' लिखी कार में सवार होकर लोगों के बैग की चेकिंग कर धौंस जमा रहा था. स्थानीय लोगों ने संदेह होने पर उसे पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी.

पूछताछ में सामने आया कि प्रभात पांडेय सिद्धार्थनगर के टहुआबार का निवासी है और वर्तमान में वाराणसी में रहता है. उसके पिता पिछले साल ही प्रयागराज से पुलिस निरीक्षक के पद से रिटायर हुए हैं.

पिता की वर्दी का किया गलत इस्तेमाल

जानकारी के मुताबिक, आरोपी प्रभात पांडेय ने अपने पिता की पुरानी वर्दी पहनी थी, जिस पर सीओ के स्टार लगे हुए थे. वह शुक्रवार दोपहर से ही शहर में कार से घूम रहा था. जब वह मुंशीपुरा में चेकिंग करने लगा, तो भीड़ जमा हो गई और उसकी पोल खुल गई.परिजनों के अनुसार, प्रभात साल 2022 से कैंसर से पीड़ित है और मानसिक रूप से भी परेशान चल रहा है. वह घर से सिद्धार्थनगर जाने की बात कहकर निकला था.

बीमारी के कारण पहले मिली थी राहत

प्रभात पांडेय इससे पहले भी दो बार इसी तरह की हरकतें करते हुए पकड़ा जा चुका है. हालांकि, उसकी गंभीर बीमारी और मानसिक स्थिति को देखते हुए पुलिस ने पहले उसके खिलाफ कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की थी. कार चालक ने पुलिस को बताया कि वह पहली बार प्रभात के साथ निकला था और उसे इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि प्रभात कोई असली पुलिस अधिकारी नहीं है.

