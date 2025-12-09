मुस्लिम विधवा ने युवक पर लगाया 2 करोड़ ठगने का आरोप, CM योगी से लगाई गुहार

सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती कई बार रिश्तों में बदल जाती है, लेकिन कभी-कभी यही रिश्ते जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बन जाते हैं. ऐसा ही एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के सिंगरौली से, जहां सरकारी नौकरी करने वाली दो बच्चों की विधवा मां आमरीन अहमद को फेसबुक पर हुई दोस्ती ने पहले प्यार का एहसास दिया, फिर शादी हुई, लेकिन बाद में यही रिश्ता उनके लिए दर्द और धोखे का कारण बन गया.

वाराणसी की रहने वाली और सिंगरौली के एनसीएल कृष्णशीला प्रोजेक्ट में काम करने वाली आमरीन अहमद ने फेसबुक पर गाजीपुर के रहने वाले अविनाश यादव से दोस्ती की थी. शुरुआत में बातचीत हुई, फिर मुलाकातें बढ़ीं और जल्द ही दोनों ने एक-दूसरे को पसंद करने लगे. यह रिश्ता इतना आगे बढ़ गया कि दोनों ने फरवरी 2024 में उड़ीसा में कोर्ट मैरिज कर ली. शादी के बाद आमरीन ने सोचा कि अब उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर जाएगी, लेकिन उनका यह सपना ज्यादा समय तक नहीं चला.

मुस्लिम महिला को प्यार में मिला धोखा

पीड़िता आमरीन अहमद का आरोप है कि शादी के बाद ही उनके पति अविनाश यादव का असली चेहरा सामने आने लगा. कुछ ही महीनों में उन्हें पता चला कि अविनाश पहले से शादीशुदा था और यह बात उसने आमरीन से छुपाई थी. यह खुलासा उनके लिए सबसे बड़ा झटका था. आमरीन का कहना है कि अविनाश ने पहले पत्नी की जानकारी छिपाकर न सिर्फ शादी की, बल्कि संबंध भी बनाए और यह पूरी तरह धोखा था.

आमरीन ने बताया कि शादी के बाद अविनाश ने उनसे करीब 2 करोड़ रुपये ठगे. यह रकम उन्होंने अलग-अलग बहानों से ली. कभी नौकरी के नाम पर, कभी गहने और पेंशन से जुड़े मामलों में. आमरीन के मुताबिक अविनाश ने उन पर कई बार दबाव बनाया, मारपीट की और धमकियां भी दीं. इस सबके बाद भी आमरीन ने शादी बचाने की कोशिश की, लेकिन अविनाश का व्यवहार रोज-ब-रोज खराब होता गया.

पीड़िता ने सीएम योगी से लगाई मदद की गुहार

स्थिति तब और बिगड़ गई जब आमरीन को पता चला कि अविनाश अपनी पहली पत्नी के साथ फिर से रहने लगा है और उन्हें छोड़कर भाग गया है. आमरीन के मुताबिक, अविनाश परिवार सहित फरार है और अब उन्हें उससे खतरा महसूस होता है. आमरीन ने इस मामले की शिकायत सिंगरौली के नगर सिंगरौली थाने में की, जहां पुलिस ने सभी आरोपों के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है.

लेकिन आमरीन ने सिर्फ पुलिस तक ही अपनी लड़ाई सीमित नहीं रखी. वे खुद गोरखपुर आईं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में अपनी शिकायत लेकर पहुंचीं. उन्होंने पूरी घटना का लिखित शिकायत पत्र CM योगी को दिया और न्याय की गुहार लगाई. आमरीन का कहना है कि योगी जी से मिलने के बाद उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है और अब वे चाहती हैं कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि उन्हें और उनके बच्चों को सुरक्षा मिल सके.

आरोपी युवक पर दो करोड़ की ठगी का आरोप

जनता दरबार में अपनी पीड़ा बताते हुए आमरीन ने कहा कि उन्हें प्यार के नाम पर ठगा गया है. उन्होंने बताया कि पति ने उन्हें शादी का वादा करके उनके साथ रिश्ता बनाया, फिर शादी की और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की रकम वसूल कर ली. आमरीन ने मीडिया के सामने भी आकर बताया कि वे मानसिक रूप से बेहद परेशान हैं और अब उनकी हर उम्मीद केवल न्याय से है.

इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई भी जारी है. सिंगरौली पुलिस ने आरोपी अविनाश यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट और धमकी से जुड़े धाराओं में केस दर्ज किया है. लेकिन चूंकि आरोपी परिवार सहित फरार है, पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है. दूसरी ओर आमरीन का कहना है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक वह खुद को खतरे में महसूस करती रहेंगी.

आमरीन अहमद की यह कहानी सोशल मीडिया पर होने वाली दोस्ती और उससे पैदा होने वाले खतरे की एक बड़ी मिसाल है. फेसबुक पर मिली दोस्ती ने उन्हें कुछ समय तक प्यार और उम्मीद का एहसास दिया, लेकिन बाद में यह रिश्ता एक कड़वी हकीकत बन गया. आमरीन अब न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं और उम्मीद कर रही हैं कि कानून उन्हें सुरक्षा और न्याय दोनों देगा.

पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज

उन्होंने जनता दरबार में साफ कहा कि वह अब खुद को पूरी तरह असुरक्षित महसूस करती हैं और चाहती हैं कि अधिकारी इस मामले में जल्द कार्रवाई करें. उन्होंने यह भी कहा कि धोखे और दर्द के बावजूद वे हिम्मत नहीं हारेंगी और अपने बच्चों के भविष्य के लिए न्याय मिलने तक लड़ाई जारी रखेंगी.

इस मामले ने आसपास के इलाकों में भी काफी चर्चा पैदा की है. लोग सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई सवाल उठा रहे हैं. कैसे पहले से शादीशुदा व्यक्ति ने यह बात छिपाकर दूसरी शादी कर ली? दो करोड़ रुपये जैसे बड़े रकम की ठगी कैसे हो गई? और कैसे आरोपी इतने समय से फरार है?

इन सवालों का जवाब तो पुलिस जांच के बाद ही साफ होगा, लेकिन फिलहाल आमरीन की अपील ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ध्यान जरूर खींचा है. योगी जी ने जनता दरबार में उन्हें भरोसा दिलाया है कि उन्हें न्याय मिलेगा. अब देखना यह है कि पुलिस की कार्रवाई कब तक आरोपी को पकड़ पाती है और आमरीन को कब तक वह न्याय मिलता है, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रही हैं.

---- समाप्त ----