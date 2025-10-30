इटावा: नहीं सह पाई नाती की मौत का सदमा, दादी ने सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर साड़ी से लगा ली फांसी

यूपी के इटावा स्थित सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. छह साल के नाती हर्ष कुमार की उपचार के दौरान मौत होने पर 52 वर्षीय दादी रानी देवी सदमे में चली गईं. नाती से अत्यधिक प्रेम करने वाली दादी ने अस्पताल परिसर के बाहर ही एक पेड़ पर फंदा लगाकर अपनी जान दे दी.

उपचार के दौरान नाती की मौत

औरैया के मुरादगंज निवासी हर्ष कुमार (6) को लगातार बुखार आने के कारण उसकी दादी रानी देवी इलाज के लिए उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई लाई थीं. पेडियाट्रिक विभाग में उसका इलाज चल रहा था. मंगलवार की रात करीब 12 बजे हर्ष की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई. नाती की मौत से दादी रानी देवी पूरी तरह टूट गईं और वह उसी समय मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर निकल गईं. उनके पति (दादा) बच्चे के शव के पास ही बने रहे.

सदमे में उठाया खौफनाक कदम

काफी देर तक जब रानी देवी वापस नहीं लौटीं, तो उनके पति नाती के शव को लेकर मुरादगंज अपने घर वापस चले गए. इधर, रानी देवी नाती की मौत के सदमे में इतनी आहत थीं कि उन्होंने सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर पास में स्थित एक सागौन के पेड़ पर अपनी ही साड़ी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. सुबह जब राहगीरों ने पेड़ पर शव लटका देखा, तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई.

पुलिस ने सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर परिजनों को बुलाया. रानी देवी के देवर रामकिशन ने बताया कि वह नाती से बहुत प्रेम करती थीं और उसकी मृत्यु का सदमा सहन नहीं कर पाईं, जिसके चलते उन्होंने आत्महत्या जैसा खौफनाक कदम उठाया. पुलिस ने रानी देवी के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है.

