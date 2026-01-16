scorecardresearch
 
नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक का तांडव... कई वाहनों को रौंदा, एक युवक की मौत, दो की हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क पर तांडव मचा दिया. नशे में धुत चालक ने कई वाहनों को टक्कर मार दी, जिससे एक साइकिल सवार युवक की मौत हो गई. वहीं दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद आरोपी चालक को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है.

स्कॉर्पियो चालक ने कई वाहनों को रौंदा. (Photo: ITG)
पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली में उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब तेज रफ्तार और बेकाबू स्कॉर्पियो ने सड़क पर कई वाहनों को रौंद दिया. हादसा मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के पड़ाव इलाके में रात 10 बजे हुआ. इस घटना में एक साइकिल सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दो की हालत गंभीर है. हादसे के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

लोगों का कहना है कि काले रंग की स्कॉर्पियो बेहद तेज रफ्तार में थी, जो बेकाबू हो गई. सबसे पहले स्कॉर्पियो ने एक साइकिल सवार युवक को टक्कर मारी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद दो ई-रिक्शा और एक ऑटो को टक्कर मारी. इस दौरान एक कार भी चपेट में आ गई, जिसका अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कुछ ही पलों में सड़क पर कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए और अफरातफरी मच गई.

हादसे में घायल साइकिल सवार युवक की पहचान इरशाद के रूप में हुई है. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इरशाद को मृत घोषित कर दिया. वहीं दो अन्य घायलों की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें वाराणसी के बीएचयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया. कुछ अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं.

यह भी पढ़ें: UP: पुलिस से बचने के लिए कार से भाग रहे बदमाशों ने बाइक सवार को मारी टक्कर, दर्दनाक मौत

हादसे के बाद घटनास्थल पर भीड़ जमा हो गई. स्कॉर्पियो की हालत इतनी खराब थी कि साफ जाहिर हो रहा था कि हादसा बेहद तेज रफ्तार और लापरवाही से हुआ. 

वाहन के अंदर से प्लास्टिक के गिलास, नमकीन के पैकेट और पानी की बोतलें भी मिलीं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में चालक के साथ कुछ और लोग भी मौजूद थे और शराब पी गई. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वाहन में कुल कितने लोग सवार थे.

हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ भी कर दी. इसी दौरान पास में स्थित पुलिस बूथ से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और हालात को काबू में लिया. पुलिस ने नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक को हिरासत में ले लिया और क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया गया है.

पुलिस का कहना है कि स्कॉर्पियो चालक की पहचान हरीश के रूप में हुई है, जो वाराणसी का रहने वाला है. आरोपी चालक को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है. घटना के बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सड़क से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाया और यातायात को सामान्य कराया.

डिप्टी एसपी अरुण कुमार सिंह ने कहा कि रात 10 बजे मुगलसराय थाना क्षेत्र के पड़ाव चौराहे पर काले रंग की स्कॉर्पियो के चालक ने तीन-चार वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया. इसमें तीन व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए, जिसमें एक की मौत हो गई है. दो का इलाज चल रहा है. मौके से वाहन को कब्जे में ले लिया गया है और चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

