VIDEO: फाटक किया बंद, फिर खोलना भूला नशे में टुन्न गेटमैन, क्रॉसिंग पर लगा लंबा जाम

अमेठी के निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पर तैनात गेटमैन वीरेंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है. बीती रात नशे में धुत गेटमैन ट्रेन गुजरने के बाद फाटक खोलना भूल गया, जिससे घंटों लंबा जाम लगा रहा. परेशान राहगीरों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

नशे में धुत गेटमैन का वीडियो वायरल (Photo- Screengrab)
उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में रेलवे विभाग के कर्मचारी की बड़ी लापरवाही सामने आई है. दरअसल, नाइट ड्यूटी के दौरान नशे में धुत होकर गेटमैन फाटक को बंद करके घंटों खड़ा रहा, जिसके चलते क्रॉसिंग पर लंबा जाम लग गया. इस दौरान राहगीर परेशान रहे. किसी ने गेटमैन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. घटना बीती रात की है. 

आपको बता दें कि पूरा मामला जिले के निहालगढ़ रेलवे स्टेशन के पास स्थित क्रॉसिंग का है जहां पर रात में 9 बजे ड्यूटी पर गेटमैन वीरेंद्र तैनात था. वीरेंद्र शराब पीकर नशे में धुत था. ट्रेन आने पर उसने फाटक तो बंद कर दिया लेकिन नशे में होने के चलते खोलना भूल गया.

 

वह बंद फाटक को खड़े होकर घंटों देखता रहा. लोग गुहार लगाते रहे मगर कोई असर नहीं हुआ. क्रॉसिंग पर वाहनों की लाइन लग गई. एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया. आखिर में स्थानीय लोगों ने स्टेशन इंचार्ज को जानकारी देते हुए बताया कि गेटमैन नशे में धुत है और घंटों से गेट बंद है. जिसके बाद स्टेशन से दूसरा आदमी आया और उसने फाटक खोला. इस पूरी घटना का वीडियो राहगीरों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है. 

हालांकि, इस मामले में अधिकारियों ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. स्टेशन इंचार्ज लखनलाल मीणा ने कहा कि हमारे एक गेटमैन का वीडियो वायरल हुआ है लेकिन यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है. जबकि, सीनियर सेक्शन इंजीनियर पवन गुप्ता ने कहा कि वीडियो को लेकर हम कुछ भी नहीं बोल सकते है क्योंकि विभाग का गोपनीय मामला है.

