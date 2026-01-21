बागपत में पुलिस की गाड़ी ले भागा शराबी, हाइवे पर दौड़ाई, फिर ऐसे पकड़ा गया...

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के प्रस्तावित दौरे से एक रात पहले यूपी के बागपत में हड़कंप मच गया. दरअसल, डिप्टी सीएम के दौरे से पहले जिस पुलिस पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वही खुद कटघरे में खड़ी नजर आई. NH-709B के वंदना चौक पर खड़ी पुलिस की चार पहिया गाड़ी (टाटा सूमो) अचानक स्टार्ट हुई… और देखते ही देखते एक शराबी युवक गाड़ी लेकर फरार हो गया. पुलिसकर्मियों ने पीछा किया, लेकिन कुछ दूर जाकर शराबी ने गाड़ी दुकान में ठोंक दी और बेहोश हो गया, तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली और गाड़ी बरामद की.

आपको बता दें कि बागपत में पुलिस के लिए यह वाकया किसी बड़े झटके से कम नहीं है. बताया जा रहा है कि NH 709 बी के वंदना चौक पर ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, तभी नशे में धुत युवक मौका देखकर ड्राइवर सीट पर बैठा और सरकारी गाड़ी लेकर रफूचक्कर हो गया. ये देख पुलिसकर्मी हक्का-बक्का रह गए और फिर शुरू हुआ हाइवे पर फिल्मी पीछा.

शराबी गाड़ी जीप को मेरठ-बागपत हाइवे की तरफ दौड़ाता रहा, पुलिसकर्मियों ने पीछा किया, लेकिन किस्मत ने ज्यादा साथ नहीं दिया. कुछ ही दूरी पर गाड़ी नियंत्रण खो बैठी और एक दुकान में जा घुसी. जोरदार टक्कर से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और युवक घायल होकर बेहोश हो गया.

बेहोश हालत में युवक को गाड़ी से बाहर निकालकर जिला अस्पताल भेजा गया. गाड़ी तो बरामद हो गई, लेकिन सवाल कई खड़े हो गए. जैसे-पुलिस की गाड़ी इतनी आसानी से कैसे उड़ा ली गई, और डिप्टी सीएम के दौरे से पहले सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे? सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि हाइवे से पुलिस गाड़ी चोरी जैसे गंभीर मामले पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है. फिलहाल, मामला चर्चा में है.

