हीरे की अंगूठी, महंगे तोहफे... बढ़ती गई लड़के वालों की डिमांड, इंगेजमेंट से पहले लड़की को पीटा, गालियां दीं

लखनऊ के मदेयगंज इलाके में दहेज की मांग का शर्मनाक मामला सामने आया है. इंगेजमेंट से आठ दिन पहले महंगे तोहफे और कैश की मांग की गई. लड़की के होने वाले मंगेतर और उसके परिजनों के संग खरीदारी करने गई थी. इसी दौरान उसके साथ मारपीट की गई और कड़ाके की ठंड में उसे बीच रास्ते गाड़ी से उतार दिया.

इंगेजमेंट से पहले लड़के वालों ने लड़की के साथ की अभद्रता. (Photo: Representational)
लखनऊ के मदेयगंज इलाके से दहेज उत्पीड़न का एक गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां इंगेजमेंट से ठीक आठ दिन पहले एक युवती को दहेज की बढ़ती मांग का विरोध करना भारी पड़ गया. आरोप है कि मंगेतर और उसके परिजनों ने न सिर्फ महंगे तोहफे और कैश की डिमांड की, बल्कि विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट, गाली-गलौज और अमानवीय व्यवहार किया गया.

पीड़िता मदेयगंज थाना क्षेत्र की वाल्मीकि कॉलोनी की रहने वाली है. युवती के अनुसार, 16 जनवरी की शाम वह अपने होने वाले मंगेतर आयुष उर्फ तुषार और उसके परिवार के साथ रिंग सेरेमनी की खरीदारी के लिए अमीनाबाद बाजार गई थी. इंगेजमेंट 25 जनवरी को होने वाली थी. खरीदारी के दौरान ही आरोपियों ने हीरे की अंगूठी, परिवार के सभी सदस्यों के लिए महंगे कपड़े, अन्य महंगे गिफ्ट और कैश की मांग शुरू कर दी.

पीड़िता का कहना है कि उसने साफ तौर पर परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने की बात कही और इतनी बड़ी मांग पूरी करने में असमर्थता जताई. इसके बावजूद मंगेतर और उसके परिजन नहीं माने. बाजार में ही बहस बढ़ गई और मंगेतर ने युवती के माता-पिता को लेकर अभद्र टिप्पणी और गाली-गलौज शुरू कर दी. जब युवती ने इसका विरोध किया तो आरोपियों का रवैया और आक्रामक हो गया.

यह भी पढ़ें: दहेज की मांग, पत्नी को सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप... 11 साल बाद पति को मिली 7 साल कैद की सजा

युवती का आरोप है कि अमीनाबाद से लौटते समय रात करीब 9:30 बजे कड़ाके की ठंड में कार के अंदर ही उसके साथ मारपीट की गई. इसके बाद उसे बीच रास्ते गाड़ी से नीचे उतार दिया गया. जाते-जाते आरोपियों ने यह भी कहा कि तेरा बाप पुलिस में है तो क्या, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा.'

घटना के बाद पीड़िता किसी तरह राहगीरों की मदद से अपने घर पहुंची. पूरी घटना से परिवार सदमे में है. युवती ने मदेयगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने मंगेतर और उसके परिजनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. इस मामले में इंस्पेक्टर ने कहा कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

