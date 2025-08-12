महाराजगंज: DM ने बुलाई थी शिक्षा विभाग की ऑनलाइन मीटिंग, स्क्रीन पर अचानक चलने लगी अश्लील Video

उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में शिक्षा विभाग की समस्याओं को जानने के लिए सोमवार को जिलाधिकारी की मौजूदगी में एक मीटिंग बुलाई गई थी. यह मीटिंग ऑनलाइन थी. इस दौरान गूगल मीट में जुड़े एक शख्स ने मीटिंग के दौरान ही अश्लील वीडियो चला दिया. हालांकि, वीडियो प्ले होते ही जैसे ही डीएम की नजर स्क्रीन पर पड़ी, उन्होंने तुरंत बंद कराया और एसपी से बात करते हुए साइबर पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश दे दिया.

गूगल मीट में डीएम के अलावा बीएसए रिद्धि पांडेय, बेसिक शिक्षा विभाग के सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी मौजूद थे. दरअसल महाराजगंज जिले के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा द्वारा एनआईसी सभागार से ई-चौपाल के माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी समस्याओं की जानकारी के लिए शिक्षकों, पत्रकारों और आमजन के साथ संवाद कर रहे थे. इस दौरान लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए महिला बीएसए रिद्धि पांडेय और सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी मौजूद थे.

यह भी पढ़ें: वॉट्सएप पर पोर्न वीडियो शेयर करते ही फंसा ऑटो चालक... अमेरिका से इंदौर पुलिस के पास पहुंची शिकायत

DM ने दिया जांच का आदेश

संवाद में लोगों ने जर्जर भवनों, मिड-डे मील, किताबों के वितरण, युग्मन सहित विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात व समस्या रख ही रहे थे कि तभी जैसन नामक व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन अश्लील वीडियो प्ले कर दिया गया. एनआईसी में लगे टीवी स्क्रीन पर डीएम की नजर जैसे पड़ी उन्होंने मीटिंग को तुरंत बंद करा दिया और एसपी से बात कर मामले की जांच कराने का आदेश दे दिया. फिलहाल एबीएसए की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

Advertisement

महाराजगंज कोतवाली, इंस्पेक्टर सत्येंद्र रॉय ने बताया कि मीटिंग के दौरान अश्लील वीडियो चलाए जाने को लेकर शिकायत दर्ज की गई है. जैसन नामक व्यक्ति द्वारा ऑनलाइन अश्लील वीडियो चलाया गया. जबकि अर्जुन नामक व्यक्ति द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए ऑनलाइन चल रही जनसुनवाई के दौरान खलल डाला गया. पूरे मामले की जांच जारी है.



---- समाप्त ----