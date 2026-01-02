scorecardresearch
 
उत्तर प्रदेश दिवस को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला, 24 से 26 जनवरी तक राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनेगा केंद्र

उत्तर प्रदेश दिवस 2026 की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए. 24 से 26 जनवरी तक लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर मुख्य आयोजन होगा, जिसमें प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रदर्शन होगा.

राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर होगा यूपी दिवस 2026 का मुख्य आयोजन (Photo: PTI)
उत्तर प्रदेश दिवस 2026 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए. उन्होंने इस साल 24 से 26 जनवरी तक होने वाले उत्तर प्रदेश दिवस का मुख्य आयोजन लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित करने का निर्णय लिया है. यह आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि और गौरव को प्रदर्शित करने वाला महत्त्वपूर्ण पर्व होगा.

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जनपदों में यूपी दिवस का आयोजन करने के साथ ही नोएडा शिल्पग्राम गौतमबुद्ध नगर में भी विशेष कार्यक्रम रखने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश के अन्य राज्यों तथा उन देशों में जहां उत्तर प्रदेश के बड़े समुदाय निवास करते हैं, वहां भी यूपी दिवस मनाया जाए ताकि प्रदेश की संस्कृति का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सके.

इस बार के कार्यक्रमों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, भगवान बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों को समर्पित नाट्य प्रस्तुतियां, वंदे मातरम् और आनंद मठ से जुड़ी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को शामिल किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: लखनऊ में BJP के तीन दिग्गज नेताओं को समर्पित 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल' बनकर तैयार, लागत- करीब ₹232 करोड़, जानिए इसकी खूबियां

मुख्यमंत्री ने ब्लॉक, नगर और जनपद स्तर पर गायन, वादन, नृत्य और नाट्य प्रतियोगिताओं का आयोजन कर चयनित कलाकारों को मंडल स्तर और मुख्य समारोह में प्रस्तुति का अवसर देने के भी निर्देश दिए.

यूपी दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान, ओडीओपी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान, माटी कला बोर्ड के उद्यमी, खेलकूद के विजेता, उत्कृष्ट महिलाएं, चिकित्सक, प्रगतिशील किसान और वैज्ञानिकों को भी सम्‍मानित किया जाएगा. इसके अतिरिक्त भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को आयोजन में शामिल कर कार्यक्रम को और अधिक भव्य बनाया जाएगा.

यह तैयारी उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की झलक प्रस्तुत करेगी और प्रदेशवासियों में गर्व-भाव और एकता की भावना को बढ़ावा देगी.

---- समाप्त ----
