उत्तर प्रदेश: ट्रांसफॉर्मर पर घंटों लटका रहा लाइमैन का शव, इस खौफनाक मौत को देख सहम गए लोग

उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में बिजली विभाग की लापरवाही से एक प्राइवेट लाइनमैन की दर्दनाक मौत हो गई. यह हादसा रविवार को लार थाना क्षेत्र के मझवलिया नंबर तीन गांव में शाम करीब चार बजे हुआ. मृतक की पहचान मुख्तार साहनी उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम धरहरा थाना लार के रूप में हुई है. वह फरियावडीह विद्युत उपकेंद्र से जुड़ा प्राइवेट लाइनमैन था.

और पढ़ें

बताया जा रहा है कि ब्रेकडाउन की सूचना के बाद जेई द्वारा फोन कर मुख्तार साहनी को लाइन ठीक करने के लिए भेजा गया था. मुख्तार ट्रांसफॉर्मर पर चढ़कर लाइन ठीक कर रहा था. इसी दौरान अचानक बिजली आपूर्ति चालू कर दी गई. करंट की चपेट में आने से वह बुरी तरह झुलस गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

लाइनमैन की करंट लगने से मौत

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों के आक्रोश के चलते शव को घंटों तक ट्रांसफॉर्मर से नहीं उतारा जा सका. ग्रामीण विद्युत विभाग की लापरवाही को लेकर गुस्से में थे और आर्थिक मुआवजे की मांग कर रहे थे. इसी बीच घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें शव ट्रांसफॉर्मर पर लटका दिखाई दे रहा है.

ग्रामीणों का आरोप है कि हादसे के बाद विद्युत विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा. करीब चार घंटे बाद नायब तहसीलदार, सीओ सलेमपुर और विद्युत विभाग के एसडीओ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया और आर्थिक सहायता का भरोसा भी दिया. इसके बाद ग्रामीण शांत हुए और शव को नीचे उतारने दिया गया.

Advertisement

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस मामले की जांच कर रही है और बिजली आपूर्ति चालू किए जाने की जिम्मेदारी तय करने की बात कही जा रही है.

---- समाप्त ----