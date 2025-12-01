UP: देवरिया में दबंगों ने युवक को चप्पलों और बेल्ट से पीटा, फिर थूक चाटने को भी किया मजबूर

उत्तर प्रदेश के देवरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें कुछ लोग एक युवक को चप्पल और बेल्ट से पीट रहे हैं. साथ ही उसे थूक चाटने के लिए भी मजबूर कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक यह वीडियो गोबराई गांव का बताया जा रहा है. वीडियो रविवार शाम से हगी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

पीड़ित की मां की पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार उसका बेटा 29 नवंबर को दोपहर करीब 3 बजे खरीदारी के लिए देवरिया शहर जा रहा था, तभी सकरा पार और गोबराई गांवों के चार लोगों ने उसे रोक लिया. इसके बाद उस ग्रुप ने उसके साथ मारपीट की और उसे थूक चाटने के लिए मजबूर किया.

शिकायत करने पर आरोपियों ने घर पर भी किया हमला

बाद में उसी रात, उसी ग्रुप ने शिकायत करने पर घर पर धावा बोला. इस दौरान ग्रुप ने एक दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और पत्थर भी फेंके. पूरे मामले को लेक देवरिया पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर विनोद कुमार सिंह ने भी जानकारी दी है.

सिंह ने बताया कि एक युवक से मारपीट और चूक चाटने को मजबूर करने का मामला सामने आया है. युवक की मां ने शिकायत दर्ज कराई है. एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है. बाकी आरोपियों को जल्द ही हिरासत में ले लिया जाएगा.

