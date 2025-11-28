scorecardresearch
 
जौनपुर: प्राइवेट स्कूल में मासूम बच्चों की बेरहमी से पिटाई, वीडियो वायरल होने पर मचा हंगामा

जौनपुर के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर द्वारा बच्चों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया. वीडियो में शिक्षिका बच्चों को ताबड़तोड़ थप्पड़ और डंडे से मारती दिख रही हैं. मामला सामने आने के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को नोटिस जारी किया और रिपोर्ट तलब की है. घटना पर अभिभावक भी नाराज हैं.

टीचर ने क्लास में बच्चों को पीटा (Photo: Screengrab)
जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र के भलुआहीं स्थित एक प्राइवेट स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो एल.बी.एस पब्लिक स्कूल का बताया जा रहा है, जिसमें एक शिक्षिका मासूम बच्चों को लगातार थप्पड़ और डंडे से मारती नजर आ रही हैं. वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया है और स्कूल की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि शिक्षिका कक्षा में बैठी बच्चों पर बारी-बारी से थप्पड़ जड़ रही हैं. वह बच्चों से गुस्से में कहती सुनी जा रही हैं कि तुम लोगों को रोज मारा जाए, तब भी नहीं सुधरते. तुम लोग हमेशा कहते हो कि मैम, कल याद कर लेंगे. इसके बाद भी जब बच्चों ने सवालों के जवाब नहीं दिए, तो वह और ज्यादा गुस्से में आ गईं.

क्लास में बच्चों को पीटती दिखी टीचर

वीडियो में शिक्षिका यह भी कहती दिख रही हैं कि मैं वही सवाल पूछ रही हूं जिसका टेस्ट तुम लोग कई बार दे चुके हो, फिर भी जवाब नहीं आ रहा है. इतना बोलते हुए वह एक-एक बच्चे को लगातार थप्पड़ और डंडे से मारती रहती हैं. इस दौरान बच्चे डरे हुए नजर आते हैं और कोई विरोध भी नहीं कर पाता.

जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो इसे देखकर स्थानीय लोग और अभिभावक भी नाराज हो गए. कई लोग इसे बच्चों पर अत्याचार करार दे रहे हैं. मामले की जानकारी जैसे ही बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गोरखनाथ पटेल तक पहुंची, उन्होंने तुरंत खंड शिक्षा अधिकारी बदलापुर को जांच के निर्देश दिए.

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल से जवाब मांगा

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि संबंधित विद्यालय को नोटिस जारी कर दिया गया है और अब स्कूल से जवाब मांगा गया है. नोटिस में मिले जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. अधिकारी ने कहा कि बच्चों पर किसी भी तरह की शारीरिक हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी. यह घटना एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और शिक्षण पद्धति पर गंभीर सवाल खड़े करती है.
 

