UP: शोहदे की गुंडई...लड़की को जड़े थप्पड़, चेहरे पर थूका, फिर गले में तख्ती डालकर पहुंचा थाने

कानपुर में 11वीं कक्षा की छात्रा के साथ छेड़खानी और मारपीट करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र का है, जहां आरोपी यश कुमार ने छात्रा को कोचिंग जाते समय रास्ते में रोक लिया. विरोध करने पर उसने छात्रा के साथ मारपीट की, तीन थप्पड़ मारे और यहां तक कि उसके चेहरे पर थूक दिया.

लड़की को जड़े थप्पड़, चेहरे पर थूका

आरोपी ने छात्रा को जबरन अपनी गाड़ी में बैठाने की कोशिश की, लेकिन छात्रा के विरोध और कोचिंग साथियों के पहुंचने पर वह धमकी देकर भाग गया. पीड़िता की मां ने पहले थाने में शिकायत की लेकिन कार्रवाई न होने पर वह अपनी बेटी को लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार के पास पहुंची.

उनके निर्देश पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की सख्ती देखकर आरोपी यश कुमार गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचा, जिसमें लिखा था, 'मुझे माफ कर दीजिए, आज से हर लड़की को अपनी मां बहन समझूंगा.'

गले में तख्ती लटकाए थाने पहुंचा आरोपी

पीड़िता की मां ने बताया कि आरोपी कई दिनों से उनकी बेटी का पीछा कर रहा था. आठ सितंबर की शाम को वह कोचिंग जा रही थी तभी आरोपी अपने 8-10 दोस्तों के साथ वहां पहुंचा और छात्रा का रास्ता रोककर उसका हाथ पकड़ लिया.

जब उसने विरोध किया तो उसने छात्रा को थप्पड़ मारे और मुंह पर थूक दिया. छात्रा के साथियों ने विरोध किया तो आरोपी और उसके दोस्तों ने उन्हें भी पीट दिया. इस दौरान एक छात्र का चश्मा भी टूट गया.

डीसीपी डीएन चौधरी ने बताया कि महिला की शिकायत पर छेड़खानी, मारपीट और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और छात्रा का 164 सीआरपीसी के तहत बयान भी दर्ज कराया जाएगा. पुलिस अब आरोपी के अन्य साथियों की तलाश कर रही है.



