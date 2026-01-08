scorecardresearch
 
यूपी: मोमोज की रेडी लगाने पर हुआ विवाद, पथराव और फायरिंग से इलाके में फैली दहशत

सहारनपुर के देवबंद स्थित सैनी सराय में मोमोज की रेडी पर हुए विवाद के बाद दो पक्षों में पथराव और फायरिंग हुई. कई लोग घायल हुए हैं. भारी पुलिस बल की तैनाती के बाद हालात काबू में आए. पुलिस सीसीटीवी और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर रही है.

मामूली विवाद पर दो पक्षों में हुई मारपीट (Photo: Screengrab)
सहारनपुर के देवबंद नगर के मोहल्ला सैनी सराय में बुधवार देर रात मोमोज की रेडी पर हुआ मामूली विवाद हिंसक संघर्ष में बदल गया. पुरानी रंजिश के चलते दो पक्ष आमने सामने आ गए. पहले कहासुनी हुई और फिर पथराव शुरू हो गया. बताया जा रहा है कि इस दौरान कई राउंड फायरिंग भी हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी और दहशत फैल गई.

स्थानीय लोगों के अनुसार सैनी सराय निवासी खेमकरण और कुलदीप के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा था. बुधवार रात मोमोज की रेडी पर हुए झगड़े के बाद दोनों पक्षों के लोग जुट गए. देखते ही देखते दोनों ओर से ईंट पत्थर चलने लगे. पथराव में महिलाओं समेत कई लोग घायल हो गए, जबकि आसपास के लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए.

मामूली विवाद पर जमकर हुई मारपीट

घटना की सूचना मिलते ही देवबंद सीओ अभितेष सिंह, नकुड़ सीओ अशोक सिसोदिया और इंस्पेक्टर अमरपाल शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में भी फायरिंग की गई। हालात बिगड़ते देख एसपी देहात सागर जैन ने नकुड़, नागल और बड़गांव समेत कई थानों की फोर्स मौके पर बुला ली. भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती के बाद स्थिति पर काबू पाया गया.

घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. घायल संदीप सैनी ने बताया कि अचानक पीछे से लोगों ने आकर हमला किया. वहीं घायल विमला ने कहा कि बच्चों की दुकान बंद करते समय रेडी पलट दी गई और ईंट पत्थर फेंके गए, जिससे उनके पैर में चोट आई और परिवार के छह लोग घायल हुए.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि फास्ट फूड ठेले पर हुए झगड़े के बाद मारपीट की घटना हुई है. सभी घायलों को साधारण चोटें आई हैं. सीसीटीवी और वीडियो फुटेज के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. आरोपी फिलहाल फरार हैं और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है.

---- समाप्त ----
