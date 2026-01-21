वाराणसी के दालमंडी में ध्वस्तीकरण, बुलडोजर के बजाय मैनुअली तोड़े जा रहे मकान-दुकान

वाराणसी के दालमंडी इलाके में सड़क चौड़ीकरण के लिए अगल-बगल के मकानों-दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है. PWD की टीम द्वारा ध्वस्तीकरण का काम बुधवार को फिर शुरू किया गया. इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा. एक दिन में करीब 8 मकानों/दुकानों को ध्वस्त करने का लक्ष्य रखा गया है. इन निर्माणों को मजदूरों की मदद से मैनुअली किया जाना है. अभी बुलडोजर एक्शन नहीं लिया गया.

आपको बता दें कि वाराणसी के दालमंडी क्षेत्र में बुधवार को प्रशासन ने चौड़ीकरण अभियान के तहत संपत्तियों के ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई की. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में सुबह दस बजे से ही रजिस्ट्री हो चुकी संपत्तियों को चिन्हित कर तोड़ने का काम शुरू हुआ. अभी तक दालमंडी में 25 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है. आज 8 नए मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है.

इस कार्रवाई का उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारना और विकास कार्यों को गति देना है. हालांकि, स्थानीय निवासियों और व्यापारियों में इसे लेकर गहरा आक्रोश और चिंता है. व्यापारियों का कहना है कि इससे उनकी आजीविका पर संकट आ सकता है.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम पूरी तरह कानूनी है और प्रभावितों को उचित मुआवजा दिया जा रहा है. सुरक्षा की दृष्टि से पूरे क्षेत्र में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे. वाराणसी को आधुनिक बनाने की इस मुहिम ने स्थानीय स्तर पर हलचल तेज कर दी है.

