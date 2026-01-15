scorecardresearch
 
Video: टायर पंचर और पलट गया मिनी ट्रक... सड़क पर फैल गईं सैकड़ों मछलियां

दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे पर विजयनगर थाना क्षेत्र में गाजीपुर मंडी से बुलंदशहर जा रहा मछलियों से लदा मिनी ट्रक पलट गया. टायर पंचर होने से वाहन अनियंत्रित हुआ और मछलियां सड़क पर फैल गईं. हादसे से कुछ देर जाम लग गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक हटवाया और यातायात बहाल कराया.

वीडियो वायरल.(Photo: Screengrab)
दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक अजीब लेकिन हैरान करने वाला नजारा देखने को मिला. गाजीपुर मंडी से मछलियां लेकर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जा रहा ‘छोटा हाथी’ (मिनी ट्रक) गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र में अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे के बाद ट्रक में लदी मछलियां सड़क पर दूर-दूर तक बिखर गईं.

दरअसल, बुधवार को हाईवे पर तड़पती मछलियों को देखकर राहगीर रुक गए और कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. सड़क पर फैली मछलियों की वजह से एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया और यातायात प्रभावित होने लगा.

यह भी पढ़ें: इच्छामृत्यु पर आएगा सुप्रीम फैसला, जानिए गाजियाबाद के हरीश की कहानी जो 12 साल से हैं कोमा में!

टायर पंचर बना हादसे की वजह

मिनी ट्रक के चालक ने बताया कि वह गाजीपुर मंडी से मछलियां लोड कर बुलंदशहर जा रहा था. विजयनगर के पास अचानक टायर पंचर हो गया, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक पलट गया. हादसे के बाद ट्रक में रखी सभी मछलियां सड़क पर गिर गईं.

देखें वीडियो...

दुर्घटना की वजह से दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए जाम जैसी स्थिति बन गई. तेज रफ्तार वाहनों को रोकना पड़ा और ट्रैफिक धीरे-धीरे रेंगता नजर आया.

पुलिस ने संभाला मोर्चा, यातायात बहाल

घटना की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने सबसे पहले लोगों को सड़क से हटाया और बिखरी मछलियों को हटवाने का काम शुरू कराया. इसके बाद पलटे हुए छोटे हाथी को साइड में कराया गया.

कड़ी मशक्कत के बाद एक्सप्रेसवे पर यातायात को सामान्य किया गया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई. घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें सड़क पर बिखरी मछलियां साफ नजर आ रही हैं.

---- समाप्त ----
