इच्छामृत्यु पर आएगा सुप्रीम फैसला, जानिए गाजियाबाद के हरीश की कहानी जो 12 साल से हैं कोमा में!

गाजियाबाद के हरीश राणा की इच्छामृत्यु वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है. हरीश 12 साल से कोमा में हैं और उनके माता-पिता की ओर से याचिका दाखिल कर इच्छामृत्यु की इजाजत मांगी गई है.

हरीश राणा को दिया जा रहा तरल भोजन
एक मां-पिता अपने बच्चों की लंबी उम्र की दुआ मांगते हैं. अपने बच्चों की सलामती के लिए मां-बाप हर संभव कदम उठाते हैं, हर दर पर जाते हैं. कल्पना कीजिए कि कोई माता-पिता अपनी ही संतान के लिए मृत्यु मांग रहे हों, उनका दर्द कितना बड़ा हो. कुछ ऐसा ही है गाजियाबाद के राणा दंपति के साथ, जिन्होंने अपने ही जवान बेटे की इच्छामृत्यु की गुहार लगाई है, वह भी सुप्रीम कोर्ट से.

गायिजाबाद के 31 वर्षीय हरीश राणा को इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनिशिया) देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आना है. सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच आज फैसला सुनाएगी. हरीश राणा के माता पिता की ओर से दाखिल याचिका के मुताबिक वह पिछले 12 साल से ज्यादा समय से बिस्तर पर ही सांसें ले रहा है. हरीश को तरल भोजन दिया जाता है.

