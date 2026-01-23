दीपक कुमार जायसवाल बने संभल के नए CJM... हाईकोर्ट ने जारी की नई तबादला सूची

संभल जिले की न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव हुआ है. हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार रात जारी नई तबादला सूची के तहत कौशांबी के CJM दीपक कुमार जायसवाल को संभल का नया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है. इससे पहले ASP अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले CJM विभांशु सुधीर का सुल्तानपुर तबादला कर दिया गया था, जिसके बाद आदित्य सिंह को CJM का कार्यभार सौंपा गया था. अब नई सूची में आदित्य सिंह को फिर से सिविल जज सीनियर डिवीजन बनाया गया है.

दरअसल, संभल जिले के चंदौसी में तैनात CJM विभांशु सुधीर का 20 जनवरी की रात सुल्तानपुर तबादला कर दिया गया था. विभांशु सुधीर वही जज थे, जिन्होंने संभल हिंसा के दौरान तैनात रहे तत्कालीन सीओ और वर्तमान में फिरोजाबाद में एएसपी के पद पर तैनात अनुज चौधरी, तत्कालीन इंस्पेक्टर अनुज तोमर समेत 15 से 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद मामला काफी चर्चा में रहा और न्यायिक व प्रशासनिक हलकों में भी हलचल देखी गई.

विभांशु सुधीर के तबादले के बाद संभल जिले के सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य सिंह को CJM का कार्यभार सौंपा गया था. हालांकि अब हाईकोर्ट की नई तबादला सूची जारी हो गई है. नई सूची के तहत आदित्य सिंह को पुनः सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर नियुक्त कर दिया गया है, जबकि दीपक कुमार जायसवाल संभल के नए CJM बने हैं.

गुरुवार रात हाईकोर्ट द्वारा जारी तबादला सूची में कई जजों के नाम शामिल हैं, जिनमें संभल जिले से जुड़ी यह नियुक्ति विशेष रूप से चर्चा का विषय बनी हुई है. ट्रांसफर लिस्ट में संभल के नए CJM दीपक कुमार जायसवाल और स्थानांतरित CJM विभांशु सुधीर के नाम दर्ज हैं.

कौन हैं संभल के नए सीजेएम?

नवनियुक्त CJM दीपक कुमार जायसवाल मूल रूप से महराजगंज जिले के रहने वाले हैं. वे बीते 11 साल से न्यायिक सेवा में कार्यरत हैं. अपने 11 साल के करियर में उनके अब तक 16 तबादले हो चुके हैं. संभल जिले में CJM स्तर पर हुए इस बदलाव को न्यायिक दृष्टि से अहम माना जा रहा है.

