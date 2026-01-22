scorecardresearch
 
मेरठ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी निरीक्षण के दौरान CM योगी आदित्यनाथ का इशारा चर्चा में, दिनेश खटीक को आगे बुलाया

योगी आदित्यनाथ के मेरठ दौरे के दौरान स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के निरीक्षण के समय एक इशारा चर्चा का विषय बना. मॉडल देखने के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्री दिनेश खटीक को आगे आने का संकेत दिया और संगीत सोम को पीछे हटने का इशारा किया. मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड क्लास बनाने पर जोर दिया.

CM योगी आदित्यनाथ ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी निरीक्षण (Photo: Screengrab) किया
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को मेरठ पहुंचे. यहां उन्होंने प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सरधना के सालवा स्थित मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय पहुंचे और निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली. इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद आला अधिकारियों से बातचीत की और विश्वविद्यालय का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए.

निरीक्षण के दौरान विश्वविद्यालय का लोगो, झंडा और यूनिफॉर्म भी लॉन्च की गई. मुख्यमंत्री जब यूनिवर्सिटी का मॉडल देख रहे थे, उस समय उनके पास संगीत सोम खड़े थे. इसी दौरान मुख्यमंत्री ने इशारे में कहा कि मंत्री को आगे आने दिया जाए और संगीत सोम को पीछे हटने का संकेत किया. इसके बाद हस्तिनापुर से विधायक और राज्य मंत्री दिनेश खटीक को आगे बुलाया गया. मुख्यमंत्री का यह इशारा वहां मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया.

चर्चा का विषय बना सीएम का इशारा

निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण मेरठ में किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मेरठ क्रांति की धारा रहा है और यहां खेलों की मजबूत परंपरा रही है. सरकार का प्रयास है कि यह विश्वविद्यालय पूरी तरह वर्ल्ड क्लास बने और देश को बेहतर खिलाड़ी देने में अहम भूमिका निभाए.

वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए. समय पर काम पूरा हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय से काम करें. मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे.
 

