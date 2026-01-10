बांग्लादेश की घटना पर चुप्पी क्यों?, CM योगी बोले- सेक्युलरिज्म का ठेका लेने वाले के मुंह पर फेविकोल लगा है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में सनातन धर्म और समाज की एकता को लेकर कहा कि पिछले पांच से छह दिनों में माघ मेले में एक करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं द्वारा स्नान, यह साफ़ संकेत है कि सनातन आस्था आज भी पूरी तरह जीवंत और प्रबल है. मुख्यमंत्री ने इसे समाज की सामूहिक आस्था और विश्वास की अनूठी शक्ति बताया.

योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि सनातन आस्था को और मजबूत करने के लिए डबल इंजन सरकार निरंतर जनता के साथ खड़ी है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि समाज की जिम्मेदारी बनती है कि वह विभाजन और तोड़फोड़ करने वाली मानसिकता को कभी भी फलने-फूलने न दे. समाज में एकता को कमजोर करने वाले किसी भी प्रयास को रोकना चाहिए और इसे आगे बढ़ने नहीं देना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि समाज एकजुट होकर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है तो आने वाला समय सनातन धर्म का होगा. उन्होंने राम जन्मभूमि का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार वहां पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ सनातन का ध्वज फहराया जा रहा है, उसी तरह पूरी दुनिया में सनातन धर्म की पहचान स्वाभाविक रूप से स्थापित होगी.

वैश्विक संदर्भ में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब सनातन की शक्ति और समाज की एकता विश्व के समक्ष आएगी, तो किसी भी स्थान पर हिंदू समाज, विशेषकर कमजोर और दलित वर्ग के लोगों के खिलाफ हिंसा या दमन का दुस्साहस नहीं होगा.

मुख्यमंत्री ने बल दिया कि सनातन धर्म की मजबूती केवल आस्था से नहीं, बल्कि समाज की एकजुटता, सजगता और सामूहिक संकल्प से संभव है. उन्होंने जनता से अपील की कि वे एकजुट रहकर सनातन मूल्यों की रक्षा और उसके विस्तार के लिए निरंतर प्रयास करें.

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सेक्युलरिज्म का ठेका लेकर चलने वाले लोग हिंदू समाज और सनातन धर्म को कमजोर करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर इनका मुंह बंद है, लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है.

