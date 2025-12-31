scorecardresearch
 
बागपत में सिगरेट वाले बाबा का दरबार... पीले कपड़े, सामने भीड़, दावा- कश लगाते ही धुएं से भाग जाते हैं भूत-प्रेत

उत्तर प्रदेश के बागपत में एक अनोखा दरबार चर्चा में है, जहां न डॉक्टर है, न दवा- इलाज का दावा सिर्फ सिगरेट के कश से किया जा रहा है. 'सिगरेट वाले बाबा' के नाम से मशहूर शख्स धुएं को ही दवा बताकर कश लगाता है. लोग इसे चमत्कार मानकर दूर-दूर से पहुंच रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने इस कथित इलाज को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

बागपत में सिगरेट वाले बाबा का दरबार. (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के बागपत में एक अजीबोगरीब और चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. यहां दोघट क्षेत्र में एक ऐसा दरबार लग रहा है, जहां न कोई डॉक्टर है, न दवा और न ही कोई मेडिकल जांच. यहां इलाज होता है सिर्फ सिगरेट के कश से. इस अनोखे दावे के साथ सामने आए हैं- सिगरेट वाले बाबा, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

पीले कपड़े पहने बाबा, सामने लगी भीड़, भजन की धुन और बाबा के होंठों से उठता धुएं का गुबार... यही इस दरबार की पहचान है. बाबा सिगरेट का कश लगाते हैं, भजन गुनगुनाते हैं और फिर धुआं फूंकते हैं. दावा किया जाता है कि इसी धुएं से बीमारी, भूत-प्रेत, मानसिक तनाव और जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं. लोग इस धुएं के सामने सिर झुकाते हैं और राहत मिलने का दावा करते हैं.

दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी से लोग यहां पहुंच रहे हैं. कोई कहता है कि कश लगते ही आराम मिल गया, तो कोई इसे चमत्कार बता रहा है. दरबार में आने वाले कई लोगों का दावा है कि बाबा हर तरह की बीमारी का इलाज कर देते हैं- चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक. कुछ लोग इसे भूत-प्रेत से मुक्ति का जरिया भी मान रहे हैं.

Advertisement

चौंकाने वाली बात यह है कि यहां कीमतें भी तय हैं. 100 रुपये में सामान्य दर्शन और 500 में तुरंत राहत का दावा किया जाता है. रसीद भी काटी जाती है. स्थानीय लोगों के अनुसार, बाबा के दरबार में पर्चियां बनती हैं और लोगों की कतार लगती है.

स्थानीय दुकानदार रामपाल बताते हैं कि बाबा के पास दूर-दूर से लोग इलाज कराने आते हैं. उनके मुताबिक, लोग मानते हैं कि बाबा भूत-प्रेत और कई गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं. वहीं लोगों का कहना है कि उन्होंने राहत महसूस की है और इसलिए वे बार-बार यहां आते हैं.

हालांकि इस पूरे मामले ने समझदार लोगों और समाज के एक बड़े वर्ग को सोचने पर मजबूर कर दिया है. सवाल है कि क्या यह सच में कोई चमत्कार है या फिर अंधविश्वास के नाम पर लोगों की मजबूरी और डर का फायदा उठाया जा रहा है. बिना किसी चिकित्सकीय प्रमाण के सिगरेट के धुएं को इलाज बताना न सिर्फ भ्रामक है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक भी हो सकता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि बाबा कभी मूंगफली बेचने का काम करते थे और आज सिगरेट वाले बाबा के नाम से मशहूर हो गए हैं. फिलहाल, बागपत में इन बाबा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

