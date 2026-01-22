scorecardresearch
 
हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा युवक, फिर भी SDM ने जड़ दिया थप्पड़

चित्रकूट में SDM द्वारा बाइक सवार युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बवाल मच गया है. लोगों में आक्रोश है और अफसरशाही की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं. मामले में बांदा कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं और वीडियो को संज्ञान में लेने की बात कही है. वहीं कमिश्नर एसडीएम का बचाव करते नजर आए.

SDM ने युवक को जड़ा थप्पड़ (Photo: Screengrab)
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में कानून के रखवाले ही कानून तोड़ते नजर आए और सबकुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. एक SDM द्वारा बाइक सवार युवक को बीच सड़क पर थप्पड़ मारने का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया. मामले के तूल पकड़ने के बाद कमिश्नर SDM का बचाव करते नजर आए और कहा कि वो ईयरफोन हटवा रहे थे.

अफसर ने युवक को जड़ा थप्पड़

हालांकि वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक बाइक सवार युवक को बीच सड़क रोका गया. युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद SDM उसे थप्पड़ मारते दिखाई देते हैं. इतना ही नहीं, SDM के चालक ने भी युवक पर हाथ उठा दिया. बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो वायरल होने के बाद आम लोगों में भारी नाराजगी है. सोशल मीडिया पर लोग SDM और उनके चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि यदि आम नागरिक कानून तोड़े तो कार्रवाई होती है, लेकिन जब अधिकारी ही कानून हाथ में लें, तब भी उन्हें संरक्षण मिल जाता है.

SDM के बचाव में उतरे कमिश्नर

मामला बढ़ने के बाद बांदा के कमिश्नर अजीत कुमार सिंह ने जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में आया है और इसकी जांच कराई जा रही है. कमिश्नर ने SDM का आंशिक बचाव करते हुए कहा कि SDM मेला ड्यूटी से लौट रहे थे, तभी एक बाइक सवार तेज रफ्तार में उनकी गाड़ी से टकराते-टकराते बचा. बाइक सवार ने ईयरफोन लगा रखा था, जिसे हटाने के लिए उसे रोका गया.

कमिश्नर ने बयान में कहा, 'वायरल वीडियो को संज्ञान में लिया गया है, जांच के बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. हालांकि, इस बयान से लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अगर गलती थी भी, तो क्या किसी अफसर को बीच सड़क किसी नागरिक पर हाथ उठाने का अधिकार है?
 

